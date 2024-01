All'asta la collezione privata di uno dei più grandi barman al mondo

All'asta da Christie's la collezione privata di Colin Peter Field, il leggendario barman dell'Hemingway Bar del Ritz Hotel di Parigi

Se siete appassionati di mixology dal 29 febbraio al 13 marzo la casa d'aste Christie's metterà in vendita la collezione privata di Colin Peter Field, il leggendario barman dell'Hemingway Bar del Ritz Hotel di Parigi. Come riporta il Gambero Rosso, tra gli oggetti all'asta ci sono ovviamente alcuni degli attrezzi da lui impiegati nella sua esperienza parigina come 3 shaker per cocktail, uno tondo e due a forma di uovo (100 - 150 euro), una scatola per tappi di champagne (100-150 euro), 6 bicchieri Puiforcat con l'incisione Colin Field and Hemingway Bar (600-800 euro) e una rarissima copia di The Cocktails of the Ritz Paris di Colin Peter Field (100-150 euro).

Oltre agli oggetti legati al mondo della mixology trovano spazio anche trofei di caccia (200-300 euro), un paio di guantoni da boxe firmati dall'artista contemporaneo Adel Abdessemed (300-500 euro), canne da pesca (400 - 600 euro) e mosche da pesca incorniciate, di cui due di Jack Hemingway, figlio dello scrittore (200 - 500 euro). Abbiamo anche l'elica di un aereo Gypsy Moth del 1916 appartenuto al padre di Colin Field, ex pilota della Royal Air Force (400-600 euro), ed esposta nell'Hemingway Bar e 2 macchine da scrivere antiche regalate da Kate Moss.

Colin Peter Field ha vinto 2 volte il World's Best Head Barman ed è stato il primo esperto di cocktail incluso nel Who's Who francese nel 2011. Ha guidato l'Hemingway Bar per quasi 30 anni e tra le sue creazioni più iconiche ricordiamo il Picasso Martini, l'Highland Cream, il Serendipity, Clean Dirty Martini e il Ritz Sidecar.