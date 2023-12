Dalle zuppe gourmet ai cocktail salati: ecco i food trend del 2024

Dal trionfo delle zuppe ai cocktail salati: ecco quali saranno i food trend del 2024

Con l’anno che volge al termine dopo cenone e brindisi del 31 dicembre, il New York Times - riporta il Gambero Rosso, racconta che nel futuro 2024 ci aspettano cocktail gastronomici, snack e intelligenza artificiale.

Food trend 2024, il cibo come esperienza a un prezzo ragionevole

Andrew Freeman, presidente di AF & Co., società di consulenza di San Francisco che pubblica un rapporto sulle tendenze alimentari e dell'ospitalità in collaborazione con il marchio e la società di marketing Carbonate, riguardo al 2024 ha detto che "C’è questo desiderio di audacia, massimalismo, ma con la discriminante che qualunque sia la cifra spesa". La clientela è sempre più preparata e accorta e cerca ingredienti di qualità, ma anche un giusto prezzo "specialmente la Generazione Z, che sta emergendo come un insieme di cuochi e clienti sensibili e prudenti che vogliono ricompense sicure avvolte nell’avventura» scrive Severson. Il lusso non sarà più sinonimo di ingredienti costosi o rari, ma riguarderà la qualità di un prodotto «che renderà la vita più facile, interessante e divertente".

Food trend 2024 tra snack, grano saraceno e intelligenza artificiale

Sembra che il nuovo anno sarà tutto incentrato su piccoli, deliziosi bocconi. "Gli snack diventeranno una nuova tendenza", ha detto Claire Lancaster, della WGSN, società di previsione delle tendenze a livello mondiale. Piccoli veicoli culinari culturali gli snack potranno essere un modo più semplice per provare nuove cucine. "Sarà l'anno del grano saraceno", ha detto Cathy Strange, ambasciatrice della cultura alimentare di Whole Foods Market. Già adesso a New York, il cereale è usato per rendere più invitante la cioccolata calda o come ingrediente per croccanti panature. Per chi è attento al clima e alla salute, il grano saraceno è un’ottima coltura di copertura e ricco di proteine e fibre. Tutto in chiave di avere cibo poco processato con un’etichettatura chiara e illustrativa degli ingredienti. Non può mancare al discorso un accenno alla tecnologia e nello specifico all’intelligenza artificiale. Non va intesa però, come una sostituzione dell’uomo con la macchina nella preparazione dei piatti, ma a un’ulteriore implementazione della tecnologia al servizio della ristorazione. L’IA potrebbe portare ad una riduzione degli sprechi alimentari nelle grandi cucine e un miglioramento delle tecniche di agricoltura di precisione.

Oppure, potrebbe consentire a un cameriere di conversare semplicemente con un ospite e inviare l'ordine arricchito con informazioni sulle preferenze del cliente in cucina tramite un auricolare, come dice Simon de Montfort Walker, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Oracle Food and Beverage & Central Industry Solutions.

Food trend 2024, acqua aromatizzata e cocktail “salati”

L’acqua sarà sempre più protagonista. Se sui social come Tik Tok spopolano i video di persone che aggiungono sciroppi e aromatizzanti a grandi bicchieri, sempre più sono i sommelier dell’acqua, ma anche le tecnologie che vanno a registrare i livelli di idratazione. I consumatori, poi, cercano cibo e bevande che richiedono meno acqua per crescere in ottica della salvaguardia ambientale e del cambiamento climatico.

Dall’acqua poi si passa ai cocktail che il 2024 interpreterà in nuovi drink gastronomici che richiamano preparazioni salate della tavola. Come l’espresso martini, il caprese martini, o il drink all’insalata di manzo tailandese del Savory Project, a Hong Kong, o il Everything Everywhere cocktail con gin infuso di salmone affumicato, vermouth e salamoia di cappero accentuati con tutto il bagel spice dell'Anvil Pub and Grill, a Birmingham.

Il piatto dell’anno

La zuppa. Già, per il New York Times, è questo il piatto che meglio di tutti andrà a trovare un luogo speciale nelle cucine e sulle tavole del nuovo anno. "Per i cuochi, è un modo a basso rischio e indulgente per sperimentare nuovi sapori e ingredienti. La zuppa consuma verdure che altrimenti potrebbero essere buttate. È anche un modo semplice per immergersi nella crescente popolarità del cibo proveniente da Cambogia, Singapore e Indonesia», scrive Kim Severson, in accordo con i trend spotter della Specialty Food Association che prevedono più miscele di zuppa e antipasto di zuppa sugli scaffali dei generi alimentari. «La zuppa è il veicolo perfetto per una serie di tendenze alimentari del 2024" conclude Severson.