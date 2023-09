Anche in UK si fa polemica sugli scontrini: proteste per la maionese a 2 euro

Il Fish&Chips di Rick Stein è stato sommerso dalle critiche per aver fatto pagare le salse 2 sterline

L'estate degli italiani è stata una vera corsa allo scontrino. Sono stati infatti numerosi i casi in cui sui social sono state pubblicate foto con il chiaro intento di polemizzare con i commercianti, rei ad esempio di aver fatto pagare due euro per tagliare un toast. La moda tutta tricolore ora ha raggiunto anche il Regno Unito.

Tutti i maggiori media inglesi, dal Daily Mail, al The Guardian fino alla BBC, stanno parlando di Rick Stein, celebre chef televisivo, che è stato criticato per aver imposto il pagamento dei condimenti nel suo Fish&Chips di Padstow, in Cornovaglia.

Stein non fa distinzione, tutte le salse preparate a mano, dalla maionese al mushy peas, oggi costano 2 sterline (circa 2,30 euro). Come quelli italiani anche i clienti inglesi hanno riempito di commenti negativi il suo locale su TripAdvisor e Google adducendo la scusa di prezzi troppo alti, scarsa quantità del pesce e delle patatine sul piatto e in alcuni casi anche la qualità.

Stein si è quindi visto costretto a difendersi tramite le parole di un suo portavoce alla BBC: "L'aumento dei costi energetici, delle materie prime e dei salari hanno fatto lievitare notevolmente i costi di produzione. A malincuore, come molti altri imprenditori, abbiamo dovuto trasferire parte di questi costi ai nostri clienti".