Antipasto di Natale, Sonia Peronaci: un tripudio di verdure fresche e colori

Gli ortaggi in cucina sono sempre una grande fonte di ispirazione per preparare fantasiose e coloratissime ricette: proprio come una buonissima torta salata a spirale ideale per l’antipasto del pranzo Natale o come aperitivo per le prossime feste interpretata per l’occasione da Sonia Peronaci, food influencer in collaborazione con Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura. Un tripudio di verdure e di colori per regalare un tocco di vivacità al Natale che si sta avvicinando.

Sonia Peronaci ha mantenuto le bucce delle verdure, che donano un tocco particolare grazie alle loro vivaci cromie, ma come è riuscita a lavarle al meglio? Il segreto è semplicissimo: il primo passo è immergere gli ortaggi in acqua e versare un cucchiaio diBicarbonato Solvay® Frutta & Verdura.

Secondo step: lavare le verdure accuratamente e massaggiarle delicatamente con i microgranuli e poi sciogliere il bicarbonato in acqua, mescolando con il cucchiaio. Dopo aver lasciato le verdure in acqua per circa 10 minuti, risciacquo accuratamente con acqua corrente e le mie verdure sono pronte per trasformarsi in una sfiziosissima torta salata da proporre ai miei ospiti.

“Consiglio di avere sempre Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura, io non ne posso fare a meno per via delle diverse funzionalità. Lo utilizzo sia in cucina - per pulire frutta e verdura e per favorire la lievitazione - sia nelle faccende di casa per pulire, lucidare, eliminare i cattivi odori … insomma il bicarbonato è un vero e proprio must have”, dichiara Sonia Peronaci

Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura in microgranuli consente di rimuovere in modo efficace tutte le impurità presenti su frutta e verdura, per un lavaggio perfetto. Inoltre la formula in microgranuli di Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura è ancora più efficace.

La nostra frutta e verdura, perfettamente lavate, sono pronte per essere consumate. Un gesto quotidiano pratico e veloce, che ci consente di non dover levare la buccia in cui frutta e verdura custodiscono gran parte dei loro nutrienti.