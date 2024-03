Flavio Briatore lancia la sfida a Gino Sorbillo: "Aprirò un Crazy Pizza a Napoli"

Da qualche giorno è in atto una vera a propria schermaglia sui social network tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo. Il primo attacca il secondo sulla pizza all'ananas. Il pizzaiolo risponde con una polemica sull'uso della parola "Vesuvio" nell'offerta della catena Crazy Pizza di Briatore, sostenendo che si tratta di una sorta di "appropriazione culturale nei confronti del mondo napoletano".

La guerra a colpi di commenti si è fatta sempre più accesa fino a quando Briatore non ha calato l'asso: "Ti lancio la sfida, aprirò un Crazy Pizza a Napoli. Con Crazy Pizza a casa sua, ci confrontiamo sullo stesso terreno. Noi dobbiamo sempre confrontarci con i più forti. Sorbillo è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli. Ci vediamo al “Crazy Pizza Napoli”. Viva Napoli".

Intanto gli utenti napoletani non hanno perso l'occasione per fare ironia sulla pronuncia da parte di Briatore di alcuni prodotti tipici partenopei come il pomodorino del piennolo.