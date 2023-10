Campari, baci Perugina e Coppa del Nonno: i packaging più iconici in mostra

Le confezioni che hanno fatto la storia alla mostra Saperi visibili: un secolo di packaging del made in Italy a Bari (4-28 novembre 2023)

Ci sono alcuni packaging che hanno letteralmente fatta la storia. Al marchio si associa immediatamente la confezione. Basta pensare a prodotti come l'Ovetto Kinder, con il finto tuorlo giallo in plastica all'interno, le lattine eleganti delle Pastiglie Leone ma se ne potrebbero citare tantissimi come Coccoina, Coppa del Nonno, i pacchi di Pasta Barilla.

La mostra Saperi visibili: un secolo di packaging del made in Italy, in corso dal 4 al 28 novembre 2023 allo spazio Murat di Bari, in occasione della seconda edizione della Biennale dei Racconti di Impresa, ha raccolto 20 dei packaging più iconici tra scatole, bottiglie, involucri. Si parla soprattutto di cibo, con le merendine in prima fila.

Tra le bevande non può mancare il Campari Soda, con la sua bottiglia in vetro smerigliato disegnata nel 1932 da Fortunato Depero. Il Bacio Perugina, invece, è stato creatro da Luisa Spagnoli e prima si chiamava "cazzotto" per la sua forma, poi ribattezzata in modo più leggere dal socio della Perugina Giovanni Buitoni.