Merendine da guardare, gli snack non si scelgono solo con gusto e olfatto

Il 70% degli italiani sceglie le merendine in base alle decorazioni in superficie. La maggior parte poi le mangia dividendole in due

Le merendine si mangiano soprattutto con gli occhi. Secondo una ricerca di AstraRicerche - Unione Italiana Food il 60% degli italiani ama mangiare uno snack appena scartato e per il 70% l'acquisto è condizionato in primis dal "food design", ovvero le decorazioni in superficie. L'indagine è stata effettuata in occasione del 70esimo anniversario delle merendine e ha riguardato l'esterica di tre prodotti iconici: Kinder Brioss, Flauti al latte e Buondì Motta.

Il 48% degli italiani è attirato dall'odore di una merendina mentre il 45% dalla vista. Il tatto invece è il senso meno coinvolto (7%). Come sottolinea a Gamberorosso.it la dottoressa Paola Medde, psicologa dei comportamenti alimentari, la vista si attiva nel 50% delle cellule del nostro cervello e per questo la forma influisce sulla percezione dei sapori e del gusto. Gli alimenti arrotolati vengono ad esempio associati a un'esperienza piacevole e morbida mentre quelli spigolosi alla dinamicità ed energia.

Il 70% degli italiani sceglie una merendina in base alle decorazioni sul prodotto mentre il 29% ne apprezza la forma. Il 26% guarda al colore e il 25% alla dimensione. Per quanto riguarda le modalità di consumo, alcuni preferiscono dividerla in due (20%) mentre altri la immergono nel latte o succo (15%). Altri ancora mangiano prima la farcitura e poi tutto il resto (5%).