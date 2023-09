Cannavacciuolo si butta nelle merendine: prezzi folli per cookies e torte

Antonino Cannavacciuolo lancia due nuove box per la merende degli scolari. Il prezzo di partenza è di 48 euro

Antonino Cannavacciuolo è sicuramente un grande cuoco ma anche spinto da un eccellente spirito imprenditoriale. Oltre alla cucina infatti lo chef si è lanciato in tanti progetti diversi come la televisione. Oggi ad esempio è diventato testimonial delle gomme da masticare Daygum. Gamberosso.it segnala che per settembre sul suo sito di e-commerce sono comparse due due nuove special box della linea "Back to School" pensate per la merenda degli scolari. Il prezzo però non è alla portata di tutti.

Per queste nuove special box il Laboratorio di Alta Pasticceria Artigianale di Antonino Cannavacciuolo ha selezionato i prodotti realizzati dalla Pastry Chef Kabir Godi. La box Prima di entrare in classe contiene un plumcake all'arancia, cookies alla gocce di cioccolato, crema spalmabile al cioccolato e nocciole e una torta caprese in vasocottura. La box Ricreazione, invece, aggiunge un plumcake al ciccolato fondente, biscotti diamantini e crema spalmabile al pistacchio.

La prima box costa 58 euro mentre la seconda "solo" 48 euro ed è già sold out. Le prime 20 persone che le acquisteranno riceveranno anche una shopper in cotone in edizione limitata autografata dallo chef.