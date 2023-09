Chef stellati, quanto guadagnano? La classifica dei Paperoni in cucina

Chef stellati, ecco la classifica per fatturato dei ristoranti da 1 a 3 stelle

La ristorazione è un lavoro redditizio? Pare proprio di sì secondo le stime di Milano Finanza sui guadagni degli chef con una, due e tre stelle Michelin. Il quotidiano economico ha poi confrontato i ricavi con i margini operativi lordi (Mol) del 2022 con quelli del 2021, periodo in cui le cucine sono rimaste chiuse a causa della pandemia.

La classifica di Milano Finanza ha preso in considerazione 12 ristoranti a 3 stelle Michelin, 10 a due stelle e 10 a una stella. Bisogna considerare che questi ristoranti spesso non guadagnano solo dalla cucina ma anche da altri business come la vendita online di prodotti gastronomici come nel caso di Carlo Cracco, linee di abbigliamento e accessori (Davide Oldani), partecipazioni televisive (Antonino Cannavacciuolo) o collaborazioni con altre aziende (Massimo Bottura).

Chef stellati, la classifica per fatturato per i ristoranti 3 stelle

Di seguito la classifica per i ristoranti 3 stelle: