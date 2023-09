Lo Chef Gipponi imbocca Valentina Nappi, il retroscena. Esplode il food porn. VIDEO

Lo Chef Gipponi imbocca la pornostar Valentina Nappi e il video diventa virale. Il retroscena

Il video di Alberto Gipponi che imbocca Valentina Nappi fa il giro del web. E, sentito da Gambero Rosso, lo chef risponde: “Giuro che non pensavo che potesse essere interessante…”. Ma allora perché l’ha fatto? Beh, diciamo che provo a provare interesse e a rendere interessanti tutti i piatti che faccio”, ha sentenziato lo chef.

Incalzato da Gambero Rosso, Gipponi spiega com’è iniziata la vicenda facendo qualche precisazione. “Non ho imboccato solo lei, in quella che era una occasione particolare in una giornata particolare – spiega – ho imboccato tutti gli ospiti che avevano chiesto quel menu, Aoristo, dal nome del tempo greco del conosci te stesso. Un menu particolarmente sperimentale: E ho imboccato come Valentina anche Giovanni, suo marito”, racconta Gipponi a Gambero Rosso.