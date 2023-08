Massimo Bottura punta sulla chef canadese Jessica Rosval per "Il Gatto Verde"

Massimo Bottura scommette sulla chef canadese per guidare la sua nuova creatura: "Il Gatto Verde"

La guida scelta da Massimo Bottura per Il Gatto Verde di Modena è una donna, viene dal Canada e ha meno di 40 anni. Si tratta di Jessica Rosval, già “Cuoca dell’anno 2021 “ per L’Espresso, non esattamente una new entry tra i fuochi di Bottura, come ha raccontata in un’intervista a Repubblica la stessa chef:

“Il mio fidanzato studiava Economia e fu ammesso al master alla Bocconi di Milano. Mi aveva chiesto di accompagnarlo e sono partita con lui, era ottobre 2013. In quel mese cadeva anche il mio compleanno, così abbiamo deciso di festeggiarlo con una cena all’Osteria Francescana. È stata una folgorazione. Dopo cena Massimo si era fermato un po’ a chiacchierare con noi. Gli avevo detto della mia passione e, sia pur piccola, esperienza in cucina” ha raccontato Rosval, a cui certo la modestia non fa difetto.

La sua “piccola esperienza in cucina” infatti annoverava Chez L'Épicier a Montréal e Bearfoot Bistro di Chef Melissa Craig, la prima cuoca a vincere la prestigiosa "Gold metal plates" in Canada). La nuova chef de Il Gatto Verde ha poi aggiunto: “Mi disse che se volevo tornare ai fornelli mi poteva mettere in contatto con dei colleghi per un colloquio a Milano. Tornati a casa non pensavo altro che alla sua cucina, al menu ‘Come to Italy with me’ che mi aveva conquistato”.