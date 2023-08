Carrefour contro gli sprechi: ecco le marmellate con la frutta "invendibile"

Sprechi alimentari, Carrefour lancia le marmellate con la frutta "invendibile"

Sono sempre più le aziende che iniziano a prendere provvedimenti contro lo spreco alimentare, supermercati compresi. Tra questi c'è anche la nota catena Carrefour, che in Spagna ha lanciato un’iniziativa innovativa per salvare dalla spazzatura la frutta matura ormai invendibile nei suoi punti vendita.

Secondo quanto riporta il sito GreenMe, l’azienda ha deciso di raccogliere la frutta di scarto dei negozi di Madrid per realizzare delle marmellate anti-spreco. Infatti, anche se la frutta è troppo matura per essere venduta, è ancora di ottima qualità e utilizzabile appunto per realizzare confetture. Questo progetto di Carrefour Spagna, il primo nel suo genere, è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda Helios ed è parte integrante della politica "Zero Food Waste" di Carrefour, che mira a ridurre al minimo gli sprechi alimentari all’interno dei suoi punti vendita.