Ugly Vodka: il drink che combatte lo spreco alimentare con le mele "brutte"

Ugly Vodka: il drink che combatte lo spreco alimentare con le mele imperfette. L'idea green dall'Australia

Migliaia di mele imperfette, o considerate “brutte” da chi dovrebbe venderle, vengono sprecate e gettate via ogni singolo giorno in tutto il mondo. C’è però chi ha già pensato a come recuperare frutta e verdura imperfetta. Così in Australia è nato un progetto molto interessante che riguarda il recupero delle mele “brutte”. Con queste, viene realizzata una speciale vodka, la Ugly Vodka, che non solo riduce gli sprechi e le emissioni ma supporta anche gli agricoltori locali.

La Ugly Vodka è nata a Melbourne in collaborazione con gli esperti di cocktail di 80proof Liquorl. La sua particolarità, oltre che essere realizzata a partire da mele imperfette, è che viene distillata cinque volte per farla diventare un drink extra liscio senza alcun residuo di sapore di mela. Come si legge sul sito del brand, ad oggi sono stati salvati dalla discarica 20mila chili di mele che sono servite a realizzare il primo lotto di Ugly Vodka, già sold out.