Cenone Vigilia di Capodanno: cinque ricette per chiudere l'anno al meglio

Capodanno 2023: cinque idee per il cenone del 31 dicembre

È arrivato il momento di tirare le somme e, che sia a casa o fuori, l’ultima festa dell’anno è anche l’ultima grande mangiata, quella del cenone di Capodanno. La tradizione impone che non manchino cotechino e lenticchie in attesa della mezzanotte, ma ogni tanto va anche bene cambiare, rimanendo fedeli alle tradizioni. Per questo, abbiamo selezionato per voi cinque ricette che incarnano l'autentica essenza della nostra cucina, offrendo anche alternative deliziose per ogni portata.

Antipasto: Crostini di fegatini di pollo (oppure crostini di fave e pecorino)

In una padella, fate soffriggere l'aglio con il burro fino a doratura.

Aggiungete i fegatini e rosolate fino a cottura.

Sfumate con il vino bianco e aggiungete le erbe aromatiche.

Frullate il tutto fino ad ottenere una crema omogenea.

Tostate le fette di pane e spalmatevi la crema di fegatini.

Lessate le fave fino a quando diventano morbide.

Frullate le fave con il pecorino, aggiungendo olio, sale e pepe.

Distribuite la crema sulle fette di pane tostato.

Primo piatto: Risotto ai frutti di mare

Rosolare aglio e prezzemolo nell'olio.

Aggiungere i frutti di mare e cuocere brevemente.

Sfumare con vino bianco e aggiungere il riso.

Cuocere aggiungendo il brodo di pesce fino a cottura.

Primo piatto (alternativa vegana): Lasagna al pesto e patate

Tagliate le patate a fettine sottili e soffriggetele in olio fino a doratura. Salate leggermente.

In una pentola, preparate la besciamella utilizzando latte vegetale, farina, olio, sale e noce moscata. Lasciate addensare e raffreddare.

In una teglia, create strati alternati di pasta, pesto, patate e besciamella. Concludete con besciamella e lievito alimentare in scaglie.

Coprite con alluminio e cuocete a 180°C per 30 minuti. Sfornate, rimuovete l'alluminio e cuocete altri 10-15 minuti fino a doratura. Lasciate riposare brevemente prima di servire.

Secondo: Branzino al forno con patate e olive, contorno di radicchio, noci e gorgonzola

Mescolate patate, 2 cucchiai olio, sale, pepe e rosmarino.

Su una teglia, stendete le patate. Posizionate i branzini sopra.

Distribuite olive, aglio e rosmarino attorno ai branzini. Spruzzate con limone e olio.

Cuocete a 200°C per 25-30 minuti, girando patate e branzini una volta. Trasferite in un piatto, guarnite con prezzemolo e servite.

Dessert: Panettone al mascarpone e cioccolato