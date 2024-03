Chi è Janaína Torres, la migliore chef donna del mondo

Janaína Torres, chef e co-proprietaria del A Casa do Porco di San Paolo, è stata premiata come The World's Best Female Chef 2024

Janaína Torres è stata premiata come The World's Best Female Chef 2024 al World's 50 Best Restaurants, la cui cerimonia si terrà il 5 giugno a al Wynn Las Vegas. La cuoca brasiliana e co-prorietaria del A Casa do Porco a San Paolo, già premiata come Latin America’s Best Female Chef nel 2023, è conosciuta da tutti come Dona Onca (la signora giaguaro) e oltre a destreggiarsi in cucina è anche attivista e insegnante di samba. Il suo ristorante si è piazzato al 12esimo posto nella 50 Best Restaurant 2023.

"Il suo contributo all'affermazione del Brasile come forza trainante dell'industria gastronomica mondiale non può essere sottovalutato, e i suoi progetti filantropici evidenziano un impegno costante nei confronti della sua comunità - ha dichiarato William Drew, direttore dei contenuti di The World's 50 Best Restaurant- questo premio è il riconoscimento del suo talento e del suo profondo impegno nel guidare un cambiamento positivo». Proprio per questo la sua influenza esula dai confini nazionali per avere un forte impatto su scala globale pur se il suo impegno è fortemente legato al suo paese e al suo quartiere.

La sua carriera inizia nel 2008 con O Bar da Dona Onça. In seguito sono arrivati A Casa do Porco, il chiosco di hot dog Hot Pork, la gelateria Sorveteria do Centro e ultima in ordine di tempo la paninoteca Merenda da Cidade nel 2023. Il suo motto è quello di fornire piatti buoni e nutrienti alla portata di tutti (soli 40 reais, circa 8 euro). La chef non è nuova ad iniziative benefiche come fornire pasti caldi durante la fase più grave della pandemia di Covid-19. Inoltre, si è mossa con altri cuochi e associazioni per il sociale brasiliane per fare pressioni sul governo per ottenere sostegni finanziari fondamentali per i più poveri. Ha poi collaborato con le istituzioni per la riforma delle mense scolastiche.

"Spero di ispirare la prossima generazione di chef donne e di continuare a costruire un'eredità per la gastronomia brasiliana, insieme alla mia comunità. Per me questo premio rappresenta un'importante piattaforma per dare visibilità all'educazione attraverso e per il cibo, che considero essenziale per un futuro più equo nel mio Paese e nel mondo", ha dichiarato Janaína Torres.