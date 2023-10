Chiavi, cellulare e figli: ecco che cosa si dimentica al ristorante

Diversi ristoratori americani hanno raccontato gli oggetti più strani dimenticati dai clienti nei propri locali

A tutti sarà capitato di lasciare qualcosa al tavolo del ristorante come chiavi, smartphone, carta di credito, etc. ma in alcuni casi si arriva a veri e propri estremi. Una coppia di 30enni americani, ad esempio, ha dimenticato uno dei propri figli che si era attardato nel bagno di un locale indiano. La storia è stata raccontata dal Washington Post e non è l'unica.

"In alcuni casi si tratta di oggetti che hanno un profondo legame affettivo, come il giocattolo preferito dei bambini o la loro copertina, altre volte di oggetti di valore economico, come la fede. - racconta Brian Johnson, manager del locale Joe’s Stone Crab di Miami oggi in pensione - Una volta una coppia aveva lasciato il bimbo nel passeggino vicino l’entrata. Credo avessero bisogno di una baby-sitter, a dirla tutta".

Nel 2012 è successo anche a David Cameron, all'epoca primo ministro del Regno Unito. Uscito da un pub di Londra con la moglie, lasciò la figlia di 8 anni nel locale suscitando una certa attenzione da parte dei media.

Restituire gli oggetti dimenticati dai clienti ha un costo non indifferente per i clienti. Alcuni hanno dichiarato al Washington Post di aver sborsato circa 2mila dollari l'anno per questa attività. Si parla ovviamente solo di chi li reclama per averli indietro. In caso contrario spesso i proprietari del locale scelgono di dare tutto in beneficienza.