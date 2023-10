Cannavacciulo, Villa Crespi è il quinto miglior ristorante per Tripadvisor

Villa Crespi è il quinto ristorante al mondo di fine dining nella classifica di Tripadvisor Deluxe

Per Antonino Cannavacciuolo arriva un nuovo e importante riconoscimento. Il suo ristorante Villa Crespi, che già ha ottenuto le Tre Forchette del Gambero Rosso e tre stelle Michelin (2003. 2006 e 2022), si piazza al quinto posto nella classifica mondiale dei migliori ristoranti di fine dining di Tripadvisor Deluxe.

Villa Crespi a Orta San Giulio, sul lago d’Orta, è il primo ristorante italiano della Travellers’ Choice Best of the Best, premio che il sito di comparazione assegna le recenzioni pubblicate nell’arco di un anno. Le prime posizioni sono invece occupate da:

Restaurant Bouganville di Amsterdam

Ise Sueyoshi di Nishiazabu in Giappone

The Old Stamp House Restaurant di Ambleside, nel Regno Unito

Maison Medard di Boulleret in Francia

Nelle prime 25 posizioni troviamo anche altri due locali, ovvero Lorelei a Sorrento (20°) e Dolce Stil Novo alla Reggia a Venaria (24°), entrambi con una sola stella Michelin.

“Non potremmo essere più felici e grati nel condividere questa notizia straordinaria con tutti i nostri clienti e amici, hanno commento Antonino e Cinzia Cannavacciuolo a gamberorosso.it- e vogliamo dedicare questo momento di gioia e gratitudine a ciascuno di voi. È grazie alla vostra fiducia, al vostro sostegno costante e al passaparola generoso che siamo stati riconosciuti con questo premio. Siete stati i nostri ambasciatori, diffondendo la bellezza e l’ospitalità di Villa Crespi nel mondo. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ogni piatto cucinato con passione, ogni dettaglio curato con amore, e ogni sorriso che abbiamo condiviso con voi rappresentano il cuore di Villa Crespi. Il vostro affetto ci ha ispirato a dare il massimo ogni giorno".