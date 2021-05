Con il Piadaburger GianGusto porta l'America in Romagna, patria della piadina

E’ una sfida alla cultura italiana della piadina quella che GianGusto, la rete delle piadinerie artigianali, lancia sul mercato con un nuovo prodotto che unisce tradizione e innovazione: il piadaburger.

E così, ecco che la fragranza e il gusto totalmente italiano della piadina incontrano quello dell’hamburger, in un viaggio immaginario che porta la Romagna direttamente in America. GianGusto ha reinventato infatti la classica piadina della tradizione romagnola, regalandole una nuova forma allungata e perfetta per abbracciare la polpetta di carne più amata del mondo. Un mix di sapori ma anche un nuovo rapporto nutrizionale, dove i carboidrati della piadina si riducono per fare spazio alle proteine dell’hamburger creando così un prodotto in perfetto equilibrio, adatto a chi cerca un pasto leggero ma ricco di energia, adatto ad affrontare la frenetica routine della città.

Il piadaburger GianGusto nasce da una lunga e attenta ricerca di materie prime e processi lavorativi, che ha portato la catena di piadine a inserire in tutti i suoi punti vendita un prodotto nuovo, originale e pronto in tempi rapidi. “Abbiamo lavorato durante quest’anno di pandemia con il nostro reparto di ricerca e sviluppo per trovare il prodotto e il metodo perfetto per fornire ai nostri affezionati clienti una nuova idea di hamburger”, racconta Paolo Malfassi, amministratore delegato dell’azienda. “Volevamo un prodotto innovativo, ma senza perdere di vista la mission di chi opera nel settore fast&casual di fornire un prodotto di qualità realizzato in tempi rapidi per un cliente che ci chiede innovazione, gusto, tradizione, ma anche e soprattutto velocità”.

GianGusto opera nel settore della piadina da oltre quindici anni, nel corso dei quali è riuscita a creare una catena che comprende venticinque piadinerie distribuite su tutto il territorio italiano e due store all’estero. Nel corso degli anni, partendo dalla tradizione romagnola e rispettando il più possibile la cultura culinaria di questa meravigliosa terra, ha studiato e costruito l’evoluzione della classica piadina aggiungendo nuovi prodotti e processi lavorativi adatti alle richieste della clientela di oggi. Sono così arrivate le piadine gourmet, realizzate con ingredienti ricercati e raffinati e le piade realizzate con basi multicereali o ingredienti vegetali, che vanno incontro alle esigenze di vegetariani e persone con intolleranze alimentari.

Seguendo questo percorso tracciato dall’evoluzione di arte culinaria e gusto contemporaneo, GianGusto compie un ulteriore passo avanti, affiancando alla tradizione il suo nuovo piadaburger, che entra così a far parte della famiglia GianGusto, in una storia di tradizione e innovazione che vedrà l’azienda sempre più impegnata in una continua ricerca per continuare a dimostrare che un prodotto tradizionale e senza tempo, come la piadina, può essere anche moderno e al passo con i gusti e i trend contemporanei.