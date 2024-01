Da Art by Sperindio a New Wave Bistrot: i top ristoranti italiani al mondo

Art, Da Vittoria e Tèrra: tutti i migliori ristoranti italiani all'estero premiati dal Gambero Rosso

Gambero Rosso presenta la sua Top Italian Restaurants, ovvero la classifica dei migliori ristoranti italiani nel mondo. Il ristorante dell'anno è Art by Daniele Sperindio all'interno della National Gallery Singapore. Lo chef dell'anno è invece Marco Calenzo del Lido At the Surf Club a Miami.

Il Ristorante Luca Fantin, Tokyo









Caterina's Cucina e Bar a Melbourne vince per la sua cantina mentre il nuovo locale più cool dell'anno è Scala a Città del Capo con lo chef romano Luciano Monosilio e la sua particolare formula tra laboratorio di pasta, grill e cocktail bar. New Wave Bistrot, all'interno del museo di arte contemporanea UCCA, vince il premio per il ristorante emergente.



Ristorante Scala a Città del Capo

Il piatto dell'anno è un tacos preparato dallo chef Valerio Serino nel ristorante Terra a Copenaghen. Di seguito la lista completa dei locali premiati:

Premi Speciali Top Italian Restaurants 2024