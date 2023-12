Da Vittorio eccellenza anche all'estero. Premiato il New Wave a Shanghai

New Wave by Da Vittorio Bistrot a Shanghai è il ristorante emergente nella guida dei migliori locali di cucina italiana all'estero

Da Vittorio si conferma un'eccellenza italiana anche all'estero. Come riporta Gambero Rosso, New Wave by Da Vittorio Bistrot a Shanghai è il Ristorante Emergente della guida dedicati ai migliori locali per la nostra cucina all'estero. Il ristorante gestito dalla famiglia Cerea ha aperto nel 2022 all'interno del museo UCCA Center for Contemporary Art. Si tratta del secondo locale in città. Il primo è stato premiato Ristorante dell'Anno nella Guida Top Italian Restaurants 2022.

Uno dei protagonisti di New Wave a Shanghai è il cuoco Francesco Bonvini, che ha fatto esperienza nel Regno Unito e Australia, e la giovane manager e sommier Camilla Mora. Nel menù trovano posto tutti i classici del repertorio di Da Vittorio, come gli immancabili cannoncini alla crema inzuppati nella granella di nocciola, e combinazioni originali come la ricciola dal Fujian servita a tataki con maionese e polvere di peperoncino affumicato insieme a una delicata zuppetta di vongole. Altrettanto gustosi i tagliolini con granchio, finochietto e alghe marine e la quaglia glassata.