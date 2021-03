Dopo il Panettone più buono dell'anno, Vincenzo Faiella lancia la sua Colomba

Il salernitano Vincenzo Faiella, maestro d’eccellenza con una passione per i grandi lievitati, dopo aver stupito per il suo pluripremiato panettone, propone ora al pubblico del gourmet la sua colomba artigianale.

“Un dolce considerato il fratello minore del panettone ma che invece può vivere di riconoscimenti propri”, afferma il pastrychef, che poi aggiunge: “Purtroppo la produzione in serie ha tolto al grande pubblico il piacere di gustare una colomba nata dal lievito madre, assemblata in un impasto farcito con le migliori materie prime selezionate con rigore per dare al dolce un equilibrio di profumi, la giusta umidità e soprattutto un bouquet di profumi che preparano il palato alla degustazione”.

Sono queste le emozioni che si provano quando si è davanti ad una colomba nata dalla passione del pasticcere artigiano, da chi la vede lievitare per 36 ore per poi farla riposare a testa in giù, dopo la cottura, altre dodici ore. In questo periodo caratterizzato anche dalle rinunce, meglio non rinunciare a qualche momento di piacere e scegliere un dolce che possa far tornare il buon umore. “Le produzioni artigianali -continua Faiella- sono appena iniziate, per offrire al pubblico un prodotto fresco e fragrante, quasi appena sfornato”.

Faiella, che per anni ha partecipato con successo ai tanti concorsi internazionali dedicati ai dolci lievitati, quest’anno ha dovuto rinunciare in quanto prescelto come giudice di gara. “In effetti un pò mi è dispiaciuto non poter partecipare, per me era un appuntamento annuale ormai ma ho potuto di contro dedicare più tempo alle mie sperimentazioni in pasticceria per offrire a tutto il pubblico una colomba da medaglia d’oro, come il mio panettone”.

Faiella, ora in procinto di inaugurare il suo primo punto vendita a San Marzano sul Sarno, lancia un messaggio a tutti i giovani apprendisti: “Se avete voglia di mettervi in gioco mandatemi il vostro curriculum e la vostra candidatura di lavoro, contattatemi sul mio sito internet o sui miei social, sarà un piacere poter coinvolgere giovani entusiasti nel mio progetto di pasticceria".