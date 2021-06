Fico riapre e punta a diventare la "Disneyland del cibo"

Fico Eataly World, il maxi polo delle eccellenze alimentari situato a Bologna, è pronto a riaprire i battenti il 7 luglio dopo un’anno e mezzo di chiusura e si prepara a farlo con un aspetto totalmente rinnovato. Il nuovo Ceo, Stefano Cigarini, è stato finanziato da Eataly e Coop Alleanza 3.0 per più di 5 milioni di euro .

Il nuovo Fico avrà un’estensione di 15 ettari suddivisi in sette aree tematiche: dei salumi e dei formaggi, della pasta, del gioco e dello sport, del vino, dell’olio, e dei dolci. Altra grande novità è Luna Farm, un “luna park contadino” che gli è valso la denominazione di “Disneyland del cibo italiano”. Con le sue 30 attrazioni, 13 ristoranti, 13 street food restaurant e 13 fabbriche che si cimenteranno nella presentazione di show multimediali, Fico punta a far vivere al visitatore un’esperienza indimenticabile. Tra le attività che si possono svolgere all’interno del mega-padiglione ci saranno “mungere una mucca, strigliare un cavallo, nutrire una capretta o le galline, accarezzare un coniglio”.

Alessandro Busci, head of fund management di Prelios, spiega che “Si è fatto leva sia sulle esperienze positive registrate nei primi due anni dall’inaugurazione, sia sulle aree di miglioramento che si sono evidenziate” e aggiunge che “i trend mondiali di medio-lungo periodo evidenziano dati in crescita nel settore turistico e in quello dei parchi di divertimenti. Questo consentirà al Fondo Pai e ai suoi investitori e stakeholder di conseguire risultati positivi in termini sia economici sia di ricadute sull’economia reale”.