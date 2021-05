Food, per la prima volta in Italia a pranzo o a cena sospesi nel vuoto

Sette chef stellati con un programma gastronomico senza precedenti sospesi su una piattaforma nell’aria a 50 metri di altezza. L’occasione è data da Dinner in The Sky che, dopo Dubai, Londra, Las Vegas e Bruxelles, arriva per la prima volta in Italia, a Napoli (dal 2 al 6 giugno) e a Caserta (10-13 giugno) per iniziativa di Wip Communication di Vincenzo Moriello e Vittorio Piccirillo e con la collaborazione Dinner in the Sky Italia, Kimbo e Pepsi Max.

Sono sette gli chef stellati che cucineranno sospesi tra cielo e terra: Salvatore Bianco de Il Comandante - Romeo Hotel, Adriano Dentoni di La dispensa di Armatore, Domenico Iavarone di JosèRestaurant, Lino Scarallo di Palazzo Petrucci, Francesco Sposito di Taverna Estia, Luciano Villani de La Locanda del Borgo di AquapetraResort&Spae Marianna Vitale di Sud Ristorante. Ma non solo. Se a Franco Pepe (nella foto con Marianna Vitale), il pluripremiato pizzaiolo di Caiazzo, è stata affidata la prima pizza di Dinner in The Sky, gli chef di J JapaneseRestaurant - Giacomo Ignelzi e Kennedy Garduce- firmeranno una irripetibile japaneseexperience ad alta quota.

Sull’insolito programma curato da Wine&Thecity, che da oltre tredici anni è presente negli eventi più creativi e unconventional, sette prestigiose cantine nazionali: Astroni, Dubl, Feudi di San Gregorio, Frescobaldi, Mastroberardino, San Marzano, San Salvatore 1988.

Quando e dove A Napoli Dinner in The Sky sarà ospitato dal 2 al 6 giugno nei Giardini della Mostra d’Oltremare presso la storica Fontana dell’Esedra che per l’occasione regalerà al pubblico uno spettacolo di luci, musica e giochi d’acqua.

A Caserta Dinner in The Sky si solleverà dal 10 al 13 giugno nella cornice del Belvedere di San Leucio e il costo del biglietto includerà anche la visita guidata al Museo della Seta grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale.