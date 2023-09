Formica di fuoco, allarme in Italia. Ecco perchè minaccia per l'agricoltura

Formica di fuoco, il granchio blu dell'agricoltura. Ecco perchè spaventa e dove si trova in Italia

Dopo il granchio blu l'Italia è sotto attacco di un'altra specie aliena, considerata tra le più invasive al mondo: la formica di fuoco (Solenopsis invicta).

Colpita più di tutte la Sicilia, dove sono stati scovati circa 90 nidi, in un'area di 4,7 ettari in provincia di Siracusa. Uno tra i primissimi avvistamenti in Europa. Addirittura, gli abitanti della zona riferiscono di avvistamenti già dal 2019. Non è ben chiaro come siano arrivate in Italia ma, di certo, provengono dagli Stati Uniti o dalla Cina.

Le formiche di fuoco sono di colore bruno rossastro e hanno una lunghezza che va dai 2 ai 4 millimetri. È un predatore molto vorace e generico che può, facilmente, alterare gli ecosistemi. Ogni nido è abitato da molte migliaia di formiche operaie. Inoltre, la formica di fuoco ha una puntura molto dolorosa, che non lascia indifferenti nemmeno gli uomini, provocando un dolore simile ad una scottatura; da cui il nome.

Ma la Solenopsis invicta o formica “guerriera”, altro appellativo poco rassicurante, ha una velocità di diffusione preoccupante, come viene spiegato dallo studio pubblicato sulla rivista Current Biology e guidato dall'Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica e al quale hanno collaborato anche l'Università di Parma e l'Università di Catania. Ma ciò che preoccupa maggiormente sono gli effetti devastanti sugli ecosistemi, sull’agricoltura in particolare, che possono compromettere tante colture dell’areale.