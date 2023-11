Gli arrosticini abruzzesi conquistano New York: nuovo street di tendenza

Arrosticini a New York

Gli arrosticini spopolano a New York. Come scrive il Gambero rosso, un italo-americano ha scelto di puntare tutto sul prodotto simbolo dell’Abruzzo. Si chiama Tommaso Conte, Tom per gli amici, e il suo D’Abruzzo Nyc è uno degli street food più in voga di New York. Carne del Colorado e fornacella abruzzese.

La sua base è a Brooklyn, ma con il sito di e-commerce arriva in tutti gli Stati Uniti, grazie alla bontà dei suoi prodotti e anche a una felice intuizione di marketing che lo ha portato a vendere gadget a tema Abruzzo, regione sempre più conosciuta e apprezzata dagli americani.