Home restaurant, è boom: ecco come funziona e chi può farlo

La nuova moda dell'home restaurant

Negli ultimi anni ci si è approcciati a forme di turismo sempre nuove, più immersive e a contatto con la socialità e il contesto in si viaggia. Tra queste figura anche il turismo enogastronomico, e in particolare l’home restaurant, che è una delle ultime mode in fatto di ristorazione. Come suggerisce il nome stesso, tradotto dall’inglese vuol dire letteralmente "ristorante in casa" e indica appunto una forma di ristorazione che avviene alll’interno delle mura casalinghe.

Secondo quanto riporta il quotidiano online Italia a Tavola, la tendenza dell'home restaurant ha inizio grazie alle "casas particulares" cubane che in spagnolo significa "case private" - le quali sono appunto a gestione privata e si possono paragonare ai nostri bed&breakfast - e poi comincia a prendere piede intorno al 2006 con i "guerrilla restaurant" di New York, ovvero piccoli ristoranti segreti e temporanei di solito ospitati in strutture di fortuna (appartamenti, piccoli garage, scantinati). Grazie ai social l’home restaurant è poi diventato un vero e proprio trend, diffondendosi a macchia d’olio in tutto il mondo, Italia compresa.