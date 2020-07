IEG annuncia: Beer&Food Attraction a Rimini dal 21 al 24 febbraio 2021

IEG annuncia le date di Beer&Food Attraction: alla Fiera di Rimini dal 21 al 24 febbraio 2021. Un’edizione “only professional” all’insegna del #safebusiness

Networking, nuovi modelli di business, engagement, ma prima di tutto un’experience fieristica in tutta sicurezza. Beer&Food Attraction la manifestazione di IEG - Italian Exhibition Group con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home tornerà dal 21 al 24 febbraio 2021 alla Fiera di Rimini con un format only professional, output di un percorso strategico costruito in un proattivo ascolto del mercato. Coerentemente, B&F Attraction modifica le sue giornate di svolgimento e le calendarizza tra la domenica e il mercoledì a favore del target di addetti ai lavori.

Una scelta allineata anche al progetto di #safebusiness, messo a punto da IEG per l’immediato contrasto all’emergenza covid, con oltre cinquanta soluzioni che, nel caso di fiere dedicate al food&beverage, divengono ancora più articolate, dipanandosi anche sul tema delle dimostrazioni negli stand e negli eventi professionali che richiedono la preparazione e la somministrazione del cibo in assoluta sicurezza https://www.iegexpo.it/it/safebusiness

In contemporanea, tornerà BBTech Expo la più esauriente offerta di tecnologie e attrezzature per la produzione e il confezionamento di bevande.

Confermato il lay out: B&F Attraction e BBTech Expo si estenderanno sul lato ovest del quartiere espositivo riminese, articolandosi su 10 padiglioni. Nel padiglione del beverage - novità del 2021 - si trasferirà l’International Horeca Meeting di Italgrob, per un’interazione ancora più efficace con le aziende presenti e gli operatori del comparto.

B&F Attraction e BBTech Expo, insieme, rappresentano in Italia un’occasione unica per il rilancio di una filiera tra le più colpite dalla pandemia, dai livelli produttivi a quelli distributivi fino all’anello finale dei bar, pub, birrerie, ristoranti e pizzerie. Qui le eccellenze birrarie e il top del beverage (acque, soft drinks, spirits) incontrano il food di qualità per il canale horeca e le tecnologie più avanzate. Un appuntamento propulsore di nuovi format di locali e nuove occasioni di consumo che mette al centro innovazioni e prospettive di business.