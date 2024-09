Il benvenuto di Fontana ai 300 nuovi sindaci lombardi: "Vivrete un'esperienza indimenticabile"

Il benvenuto di Fontana ai nuovi sindaci lombardi: "Vivrete un'esperienza indimenticabile"

Oltre 300 sindaci neoeletti e rappresentanti delle amministrazioni comunali lombarde si sono riuniti a Palazzo Lombardia per un incontro inaugurale con il governatore Attilio Fontana. Questo evento, che ha visto la partecipazione anche del presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, è stato un’occasione per augurare un buon lavoro ai nuovi amministratori e presentare i membri della Giunta regionale. Fontana ha sottolineato l’importanza di questo momento, affermando: “Regione Lombardia ha sempre le porte aperte per collaborare con chi è in contatto diretto con i cittadini”.

Sostenibilità e collaborazione: le chiavi per il futuro

Durante l’incontro, Fontana ha delineato le tre parole chiave che guideranno questa legislatura: sussidiarietà, sostenibilità e inclusione. Ha evidenziato come un rapporto fruttuoso tra le diverse istituzioni sia cruciale per garantire i servizi richiesti da cittadini e imprese. “La coesione sociale ed economica è fondamentale per lo sviluppo della Lombardia”, ha dichiarato. Il presidente Romani ha aggiunto che i sindaci troveranno sempre un interlocutore attento nelle istituzioni regionali, invitando a lavorare insieme per superare il clima di antipolitica che ha infettato il Paese. “La buona politica esiste, e i sindaci sono la prova concreta di questo impegno quotidiano verso le loro comunità”.