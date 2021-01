Il Consorzio per la tutela del Piave Dop partner di Internazionale a Ferrara

Il Consorzio per la Tutela del Piave Dop è partner del nuovo appuntamento di Internazionale a Ferrara in diretta streaming sulla pagina facebook del settimanale. Un appuntamento tutto dedicato all'Europa che racconta le sfide e le opportunità che il vecchio continente si troverà ad affrontare nei prossimi mesi.

Da sempre anche il Consorzio è impegnato a promuovere e tutelare in Europa il suo prodotto. "Il formaggio Piave Dop, eccellenza italiana figlia delle Dolomiti bellunesi, patrimonio dell'Unesco, riscuote giorno dopo giorno sempre più consensi, in Italia, in Europa e nel mondo", ricorda Chiara Brandalise, direttrice del Consorzio di Tutela. "I premi vinti ogni anno testimoniano l'apprezzamento delle nostre referenze Dop da parte dei palati più esigenti del panorama enogastronomico internazionale. Tradizione e modernità si fondono per dare origine ad un prodotto unico, inimitabile e originale”. E la partecipazione al nuovo appuntamento del Festival del settimanale sarà l'occasione proprio per sottolineare l'impegno in attività di tutela come la campagna di informazione triennale “Nice to Eat Eu”.

“Nice to Eat-Eu”, infatti, è il nome della campagna promossa dal Consorzio per la Tutela Formaggio Piave Dop (Busche di Cesiomaggiore, Belluno) grazie al co-finanziamento dell’Unione Europea che prevede azioni di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari dell’Ue realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. “Siamo certi che la consapevolezza dei consumatori passi attraverso la conoscenza -prosegue la direttrice del Consorzio di Tutela- ecco perché, anche grazie a progetti di comunicazione come Nice To Eat-Eu, mettiamo in campo numerosi sforzi per divulgare informazioni sulla specificità del prodotto, sulle materie prime e sul territorio di provenienza".

Attraverso questo programma, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave Dop, impegnato nella salvaguardia del prodotto da abusi, contraffazioni e concorrenza sleale e nella sua promozione e valorizzazione internazionale, vuole rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento, e di conseguenza aumentare la competitività e il consumo, del Piave certificato -incluso dal 2010 tra i marchi di qualità europei come garanzia sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, della tradizione, dell’autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari- nei mercati di maggior interesse: Italia, Germania e Austria.

L’Europa è leader nel settore caseario globale, ad oggi il più grande mercato di riferimento al mondo in termini di produzione, di export e di consumo: qui le esportazioni dei formaggi italiani a marchio di tutela hanno battuto ogni record negli scorsi anni, mostrando forti segnali di ripresa e di crescita, ma anche di fidelizzazione e orientamento consapevole verso le produzioni italiane a Denominazione d’origine protetta.