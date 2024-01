Il granchio blu nei menù dei grandi chef: sbarca nei ristoranti di Eataly

Il granchio blu sbarca da Eataly: i ravioli nei menù di 5 ristoranti

Il granchio blu è stato uno dei protagonisti dell'anno 2023, non certo in positivo. Si tratta di una specie originaria dell'Atlantico del Nord, che negli ultimi anni ha trovato casa nel Mediterraneo, probabilmente a causa del riscaldamento delle acque dovuto al cambiamento climatico. La sua veloce e massiccia proliferazione ha messo a rischio diverse specie autoctone dei nostri mari, con ingenti danni non solo alla pesca ma anche all'ecosistema e alla biodiversità.

Il crostaceo sembra, invece, esser molto apprezzato nei ristoranti Eataly- di Torino, Milano, Roma, Genova e Trieste- che propongono un menù con ravioli al granchio blu.

Come riporta "Il Sole 24 ore", secondo un sondaggio di Fedagripesca Confcooperative, otto italiani su dieci sono spinti ad assaggiare piatti a base di granchio blu per moda o curiosità.

In Italia manca ancora una cultura gastronomica legata a questo prodotto, che invece negli Stati Uniti viene venduto a 100 euro al chilo. Eppure, nonostante le potenzialità, i pescatori restano critici rispetto ad iniziative come quelle di Eataly: "Non saranno purtroppo i ravioli a salvare le nostre vongole dal granchio blu - sostiene Paolo Tiozzo, vicepresidente di Fedagripesca - iniziative come queste sono ininfluenti nella battaglia per debellare questa specie aliena. Per uscirne occorre una pesca intensiva dei granchi".

I pescatori sono costretti a buttare via il 90% dei granchi blu pescati, dai quali guadagnano al massimo 1,50 al chilo, perché la maggior parte degli esemplari sono troppo piccoli e non sono richiesti dal mercato gastronomico.

Per mantenere alta l’attenzione su quello che resta un vero e proprio flagello per gli allevatori di cozze e vongole, i pescatori di Goro, Porto Tolle e Comacchio lo scorso Natale hanno fatto realizzare delle cartoline di auguri al tema granchio blu, da spedire alla premier Giorgia Meloni.