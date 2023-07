In estate la qualità della frutta di stagione si preserva con il packaging

Gdo, la qualità della frutta estiva si preserva con il packaging

Siamo nel pieno della campagna ortofrutticola estiva e tra gli aspetti cardine per garantire la qualità della frutta di stagione c’è la gestione della shelf-life, ovvero della data di scadenza. Spesso e volentieri si tratta di prodotti che vengono stressati dai lunghi tragitti e dalle alte temperature, per questo occorre garantirne le caratteristiche con una confezione che ne protegga le qualità. Secondo quanto riporta il sito ItaliaFruitNews una soluzione in questo campo arriva dall’azienda Ulma Packaging, presente in Italia con la filiale di Gragnano Trebbiense (Piacenza), che vanta un’esperienza ventennale nel settore alimentare.