Bezos, visita a sorpresa dal re della pizza Sorbillo: "Un grandissimo onore"

Jeff Bezos ha ordinato una margherita con bufala a cui ha fatto aggiungere la burrata

Jeff Bezos ha pranzato a sorpresa nel locale di Gino Sorbillo a Milano in occasione del Pizza Day del 17 gennaio. Il patron di Amazon è arrivato con la famiglia e in suo onore i pizzaioli hanno realizzato una margherita con dedica personale fatta con fiordilatte napoletano.

"Avere ai miei tavoli a gustare una tradizionale pizza napoletana Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con la sua famiglia è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita! Non potevo festeggiare in modo migliore il 'Pizza Day', la Giornata Mondiale della Pizza!", scrive Sorbillo su Instagram.

Jeff Bezos aveva prenotato un tavolo per quattro ma alla fine si sono presentati in sei. Il miliardario era infatti accompagnato da due guardie del corpo e una serie di agenti italiani per garantire la sicurezza di tutta la sua famiglia. "Sono stati molto bene e hanno anche lasciato una lauta mancia - sono le parole del piazzaiolo riportate da Gambero Rosso - Lui ha preso una margherta con bufala cui ha fatto aggiungere la burrata. I suoi ospiti hanno invece ordinato una salsiccia e patate, una quattro formaggi, una prosciutto cotto e funghi e una salame Napoli". Il tutto è stato accompagnato da una bottiglia di La Groletta 2020, Amarone della Valpolicella di Corte Giara, etichetta della famiglia Allegrini.