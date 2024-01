"Pizze piene di sale e non salutari": la nutrizionista Manzi contro Sorbillo

Chiara Manzi attacca Sorbillo: "Le sue pizze sono piene di sale. Non è attento alla salute dei clienti". La risposta: "Al massimo 4 g"

Nella puntata di mercoledì di Diario del giorno su Rete 4 erano presenti in collegamento Gino Sorbillo e la nutrizionista Chiara Manzi. Si è parlato in primis della pizza dell'ananas e poi il conduttore Luca Rigoni ha dato la parola all'esperta chiedendole un parere sull'aspetto nutrizionale dell'offerta di Sorbillo.

"Le innovazioni, le evoluzioni oggi devono tenere conto della sostenibilità nutrizionale, per cui dei grandi pizzaioli come Sorbillo dovrebbero sperimentare pizze che fanno anche bene alla salute. - ha detto Manzi - Mentre le sue pizze sono notoriamente ricchissime di sale, dall’alto indice glicemico e se andiamo ad aggiungere lo zucchero, non mi sembra proprio un’evoluzione intelligente".

Sorbillo, quasi senza parole, all'inizio non ha replicato per poi dare una spiegazione più dettagliata della sua ricetta: "In tutti gli impasti delle pizze c’è sempre un pizzico di sale così come è contenuto negli ingredienti che si usano: le aziende lo mettono a monte nei latticini, insaccati". "Una pizza bianca con provola affumicata e ananas leggermente cotto", ha spiegato, sarebbe più leggera rispetto un prodotto condito con "con insaccati, prodotti industriali, creme e cremine dove oltre al sale ci può essere di tutto".

