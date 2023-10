Addio fattorini, la pizza a domicilio arriva con un'auto senza conducente

USA: la pizza arriverà a casa con la guida autonoma

Il settore del food delivery è in costante evoluzione, e una delle più recenti novità potrebbe ridefinire il modo in cui riceviamo le nostre pizze direttamente a casa. Quest'innovazione è il risultato della collaborazione tra Marco's Pizza, una rinomata catena di pizzerie statunitense, e Magna International, uno dei principali produttori mondiali di componenti per l'industria automobilistica. Quest'ultima ha recentemente fatto il suo ingresso nel campo dei veicoli elettrici a guida autonoma, conducendo una rivoluzione nel processo di consegna a domicilio. L'obiettivo? Sperimentare un nuovo approccio alla consegna senza l'intervento umano, attraverso l'utilizzo di veicoli elettrici autonomi.

Fino ad oggi, il settore del delivery si è affidato principalmente a "rider" o "pizza boys", fattorini che hanno consegnato cibo a milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, questo scenario consolidato sta per cambiare. Marco's Pizza e Magna International stanno mettendo alla prova un nuovo servizio di consegna che potrebbe segnare la fine dell'era dei rider umani.

L'idea sarebbe quella di impiegare piccoli veicoli elettrici autonomi, fondamentalmente dei robot su ruote, per effettuare consegne a domicilio, in particolare per quelle relative all'"ultimo miglio". Questi veicoli, dotati di telecamere e radar, sarebbero in grado di viaggiare a una velocità massima di circa 30 chilometri all'ora. Si basano su un sistema di guida automatica di origine canadese e dispongono di un software dedicato per gestire gli ordini e completare la consegna dei prodotti.

Sebbene la fase di sperimentazione sia ancora in corso, il vicepresidente esecutivo di Magna, Matteo Del Sorbo, è fiducioso riguardo al successo del progetto. Ritiene che nel panorama della nuova mobilità, tecnologie come questa rappresentino una soluzione concreta. Soprattutto nel settore delle consegne di pizza a domicilio, sembra che i "pizza-robot" possano essere la risposta, a condizione che la qualità dell'impasto rimanga inalterata.

Tuttavia, ci sono alcune sfide da tenere in conto. Uno dei principali interrogativi riguarda il traffico. Sebbene questi veicoli siano autonomi, potrebbero contribuire a congestionare le strade, dato che viaggiano a velocità ridotte. Resta da vedere se questa nuova forma di consegna riuscirà effettivamente a migliorare la fluidità del traffico o se, paradossalmente, potrebbe peggiorare la situazione.

Per ora, il successo di questa rivoluzione del delivery senza conducenti dipende dalla raccolta di dati e statistiche significative provenienti dai vari test in corso. È necessario valutare il feedback dei clienti e l'adozione del servizio da parte del pubblico, oltre alla reale accettazione collettiva di questa innovazione nell'ambito dell'automobilismo e del commercio. Solo il tempo dirà se i "pizza-robot" diventeranno parte integrante della nostra vita o se rimarranno un esperimento interessante ma limitato.