La pizza di 2000 anni fa scoperta a Pompei si può mangiare da Gino Sorbillo

La pizza di 2000 anni fa scoperta a Pompei diventa realtà e si mangia nei ristoranti di Gino Sorbillo

Curiosi di provare la prima pizza della storia? La scoperta sull'antenata della pizza riemersa pochi giorni fa su un affresco dagli scavi di Pompei adesso la si può mangiare per davvero. E dove se non da Gino Sorbillo? Il pizzaiolo più famoso al mondo non ha esitato un attimo a creare la Pizza Pompei, ispirata direttamente a quella raffigurata nel dipinto appena rinvenuto, econdita con gli ingredienti di duemila anni fa - tra cui melograno e alici.