Laura Torrisi, ritorno in tv: l'attrice condurrà un programma su Food Network

Laura Torrisi debutta ai fornelli: approda su Food Network il suo nuovo programma tv insieme a Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi sbarca nel mondo food. L'attrice e showgirl, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, salita agli onori della cronaca per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006, torna sul piccolo schermo con un programma di cucina tutto suo. "Questo non lo so fare", in onda su Food Network (canale 33) dal 28 giugno alle ore 22 e in streaming su Discovery+, è un format nuovo, in cui gli ospiti saranno guidati - attraverso i segreti della cucina italiana - a partire dagli errori più comuni nelle preparazioni dei piatti. Tra gli ospiti ci sarà lo stesso Pieraccioni, regista e attore con cui la Torrisi ha avuto una relazione da cui è nata anche una figlia, Martina.

Laura Torrisi

Nata da un'idea di Torrisi e Pieraccioni, ogni puntata vedrà un personaggio del mondo dello spettacolo cimentarsi nella preparazione di un piatto che proprio non gli riesce, guidato dalla conduttrice e dallo chef-influencer e food creator Federico Fusca. Tra gli ospiti non solo Pieraccioni, ma anche Gigi d'Alessio, Nek, Sergio Friscia, Margherita Granbassi e Antonio Capitani.