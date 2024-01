Lego regala un set di mattoncini: ecco come averlo

Fino al 16 gennaio con una spesa di almeno 190 euro in prodotti Lego vi verrà regalato il set di un food truck vintage

A gennaio Lego vi regala un simpatico set per costruire un food truck tipico degli Anni 70 con tanto di piano cottura e distributore di bibite. Per averlo dovrete acquistare almeno 190 euro nei negozi del colosso dei mattoncini. Avete tempo fino al 16 gennaio 2024. Il furgoncino sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

La confezione conta 309 pezzi e comprende due mini figure del venditore e del cliente. Non mancano accessori come patatine fritte, condimenti e un hotdog in miniatura. Il camioncino presenta poi una tendina estraibile, menù e un vassoio per le salse. Il food truck fa parte della linea "Lego Icons", che comprende anche una baita alpina, il Boutique Hotel e gli appartamenti di Friends. Il prezzo è a partire da 99,99 euro.