McDonald's dopo il gelato al bacon bandisce anche gli ordini con l'IA

McDonald's ha annunciato la sospensione del sistema di intelligenza artificiale utilizzato nei ristoranti drive-throught dopo i troppi ordini bizzari

McDonald's ha annunciato che sospenderà nei suoi ristoranti drive-through il suo sistema di intelligenza artificiale. Tutta a colpa di alcuni ordini piuttosto strani come il bacon sul gelato o centinaia di nuggets che sono diventati ovviamente un meme su Internet.

Tra gli esempi più virali c'è il video di una donna che cerca inutilmente di convincere l'AI di volere un gelato al caramello. Il sistema automatico invece continua a aggiungere burro. C'è chi invece si è visto confondere l'ordine con quello di un altro e gli sono stati addebitati nove bicchieri di tè.

"Dopo un'attenta revisione, McDonald's ha deciso di terminare la partnership globale con IBM sul sistema AOT (Automated Order Taking)", ha affermato la catena di fast food in una nota in cui tuttariva sottolineava che questa tecnologia "farà parte del futuro dei nostri ristoranti". Il sistema era stato criticato perché per alcuni avrebbe tolto il lavoro al personale in carne ed ossa.