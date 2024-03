Miele, allarme pesticidi: più del 50% è contaminato. Ecco le marche peggiori

Gesundheitstipp: "I consumatori non dovrebbero consumare più di 0,007 microgrammi di alcaloidi pirrolizidinici per chilo di peso corporeo al giorno"

L’aumento dell’uso di pesticidi è una delle principali cause della riduzione della salute delle api, minacciacciando l’impollinazione negli ecosistemi naturali e agricoli.

Un recente test condotto in Svizzera ha scovato tracce di pesticidi, tra cui glifosato, in diversi campioni analizzati di miele, come riporta GreenMe.

La classifica, realizzata dagli esperti della rivista Gesundheitstipp su 14 campioni di miele svizzero, ha ottenuto risultati decisamente allarmanti: più della metà dei prodotti esaminati conteneva infatti tracce di pesticidi.

Le marche peggiori

Prodotti di marchi popolari come Aldi, Lidl, Denner e Langnese contenevano glifosato, ma entro i limiti di legge.

A farsi notare di più è stato il miele Grandessa di Aldi che è risultato contenere circa 0,04 mg di glifosato, ovvero quasi il massimo (il limite in Svizzera è di 0,05 milligrammi).

In due mieli, poi, quello della linea premium di Migros Sélection e Coop Fine Food, sono state rilevate tracce di Amitraz, un insetticida vietato in Svizzera a causa dei suoi effetti dannosi sul sistema nervoso umano e sulla vita acquatica.





Il “mistero” è facilmente svelato, i mieli che lo contenevano provenivano dalla Spagna (dove è consentito l’uso).

Il test ha evidenziato anche quantità rilevate di alcaloidi pirrolizidinici nel miele M-Budget della Migros, che secondo l’Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare potrebbero essere associate allo sviluppo del cancro. Si tratta di sostanze chimiche tossiche presenti in alcune piante.

Questo riportato sulla rivista svizzera:

"Secondo l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, i consumatori non dovrebbero consumare più di 0,007 microgrammi di alcaloidi pirrolizidinici per chilo di peso corporeo al giorno. Per un bambino di 6 anni che pesa 20 chili, corrispondono a 1,4 microgrammi di veleno vegetale al giorno. Un solo cucchiaio di miele M-Budget contiene già due terzi della quantità massima raccomandata".

Le marche migliori

Il test ha sottolineato che i prodotti biologici, e il marchio Demeter in particolare, rappresentano una scelta più sicura. I prodotti Coop Naturaplan, Migros Bio e Alnatura, insieme al vincitore del test “Demeter Spring Blossom Honey”, sono risultati del tutto privi di pesticidi.