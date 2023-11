Mozzarella di bufala dop, inchiesta sugli allevamenti: sporcizia e malattie

Mozzarella di bufala, l'associazione Essere Animali denuncia le condizioni igenico-sanitarie terribili in cui vivono i bovini in alcuni allevamenti nella zona di Caserta e Salerno

L'associazione no-profit Essere Animali ha reso pubbliche alcune immagini della sua indagine sotto copertura in 12 allevamenti di bufale e caseifici nelle province di Caserta e Salerno, dove viene prodotta la mozzarella di bufala Campana Dop. Gli animali sono tenuti in condizioni igenico-sanitarie inaccettabili ma l'associazione non ha rivelato i nomi delle aziende su cui hanno indagato.

Le immagini confermano che le bufale sono costrette a vivere tra i loro escrementi, senza potete accedere al pascolo e con unghie troppo lunghe a causa della vita sedentaria. Si parla anche di importanti prolassi vaginali dovute probabilmente a un'alimentazione inadeguata. Durante la mungitura le zampe delle bufale sono legate e i piccoli sono chiusi in box senza alcun tipo di stimolo in attesa del macello.

"Il video diffuso dall’associazione Essere Animali è un attacco gratuito, strumentale e generalizzato a un comparto, quello della mozzarella di bufala campana Dop, che ha fatto della tracciabilità e della trasparenza il suo successo. Questo è il vero segreto della filiera, nessuna indagine choc come si pretenderebbe di rivelare", ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Pier Maria Saccani - Chiediamo all’associazione di dire dove e quando ha girato le immagini, di fare i nomi degli allevatori o di comunicarli al Consorzio e saremo noi stessi ad andare a denunciare. Lo pretendiamo a questo punto, se davvero vogliono affrontare il problema. Chiediamo però che si smetta con questo tiro al bersaglio e di gettare fango su una intera filiera, che invece rappresenta una risorsa economica e sociale per il Mezzogiorno. Il Consorzio è pronto e disponibile a collaborare con le associazioni animaliste e invitiamo Essere Animali a venire in Consorzio, come già abbiamo provato a fare in passato con altre realtà. Il Consorzio ha istituito una Scuola di formazione e chiediamo all’associazione di intervenire in uno dei corsi che organizziamo e che sono dedicati al benessere animale. Solo lavorando insieme possiamo isolare i residui casi negativi, non sparando nel mucchio".

"Dal 2021 sono state effettuate, in collaborazione con il Consorzio di Tutela, le valutazioni del benessere mediante il protocollo Classyfarm su circa 800 allevamenti iscritti al Piano dei controlli. - afferma il Dipartimento Qualità Agroalimentare che che effettua le verifiche per tutti gli operatori della filiera - Classyfarm è il nuovo sistema informatico del Ministero della Salute per il monitoraggio degli allevamenti e la loro caratterizzazione in base al rischio. Le principali aree d’interesse analizzate sono state il benessere animale, la biosicurezza dell’allevamento e l'utilizzo degli antibiotici. In circa il 95% degli allevamenti non sono state riscontrate non conformità legislative e il risultato finale della valutazione è stato considerato positivamente. Nel rimanente 5% sono state riscontrate, invece, alcune non conformità legislative che hanno determinato relative azioni correttive".