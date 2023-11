Natale 2023, Ambrosoli e Melegatti lanciano il 'Pandoro Latte e miele'

Natale 2023, Ambrosoli e Melegatti: 'Pandoro Latte e miele'

Due grandi icone del panorama dolciario italiano questo Natale si uniscono per offrire ai propri consumatori una nuova esperienza di gusto: dalla collaborazione tra Melegatti e Ambrosoli nasce il ‘Pandoro Latte e Miele’, un prodotto arricchito dall’aromatico gusto del miele e dalla deliziosa crema di latte e Miele Ambrosoli.

Una partnership che conferma la volontà di Melegatti di creare collaborazioni con grandi aziende storiche italiane al fine di dare vita a sinergie capaci di far nascere delle eccellenze. La scelta naturale è stata quella di coinvolgere Ambrosoli, leader nella commercializzazione di miele e prodotti dolciari, nell’anno del suo centenario. L’azienda nasce, infatti, nei primi anni del ‘900 dallo spirito imprenditoriale di Giovanni Battista Ambrosoli che, mosso da un’autentica passione per l’apicoltura, eredita l’azienda agricola della nonna paterna e intraprende così una lunga avventura costellata di successi, che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

A unire Melegatti e Ambrosoli non è solo un patrimonio di conoscenze e tecniche trasmesse nel tempo, testimonianza di impegno, dedizione e autenticità nel settore alimentare, ma la condivisione di una visione proiettata sempre verso il futuro, nella consapevolezza che l’innovazione, nel rispetto della tradizione, sia la chiave per continuare a crescere e soddisfare le esigenze dei consumatori. Tutto ciò, prestando costante attenzione al tema della sostenibilità, all’utilizzo di packaging a basso impatto ambientale e alla qualità delle materie prime selezionate.

Pandori Natale 2023, Melegatti cala l'asso: 'Regal Pan d’Oro’





Ed è proprio per valorizzare gli ingredienti di alta qualità – burro di origine belga e latte fresco, miele italiano, uova e tuorlo d’uovo italiani da galline allevate a terra e aromatiche bacche di vaniglia - che quest’anno Melegatti porta sulle tavole degli italiani anche il ‘Regal Pan d’Oro’, realizzato secondo la ricetta autentica del Pandoro, l’unico vero e originale, di cui vanta il Certificato di Privativa Industriale per aver inventato il nome, la forma e la formula, e assegnato nel 1894, anno in cui il pasticcere Domenico Melegatti fonda l’azienda all’interno di un’antica pasticceria nel cuore di Verona, in corso Porta Borsari. Mani esperte e premurose accompagnano il processo di oltre 40 ore dal primo rinfresco del Lievito Madre di questo prodotto disponibile anche nella versione ‘Regal Pan d’Oro Cioccolato’, con gocce di Cioccolato Fondente Belga 50% ad arricchire il già prezioso impasto.

Alle novità 2023 - il ‘Pandoro Latte e Miele’ e il ‘Regal Pan d’Oro’ – Melegatti continua ad affiancare le linee classiche ‘Pandoro’ e ‘Panettone’, nelle versioni tradizionali e con ricercati abbinamenti per regalare una varietà di gusti capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.