Obicà, menù estivo tra qualità ed eleganza: piatti e segreti del Summer Beauty

Obicà menù estivo: ecco Summer Beauty

Un menù estivo di fresco ed elegante quello che Obicà lancia per l'estate 2023: fiori all'occhiello? Si parte con il "Polpo Grigliato con Burratina" e i "Friggitelli e Melone Scottati con Soncino, Menta e sale di Trapani", passando per le pizze dove spicca la "Culatta con Mozzarella di Bufala, Soncino, Crescenza, Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Mele Caramellate". Imperdibili poi i “Tonnarelli con Cozze, Crema di Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Crumble di Pane al Limone”. Chiusura in bellezza? Con una raffinitasssima “Panna Cotta con Pesche Caramellate e Crumble alla Vaniglia”. Ma c'è molto di più. Andiamo a scoprire i segreti del Summer Beauty by Obicà.

Obicà Duomo a Milano, ecco Summer Beauty: menù elegante e di qualità

L'iconica location di Obicà Duomo a Milano cambia volto grazie al restyling curato dallo studio di architettura romano Labics - protagonista dell’operazione di restyling che sta coinvolgendo tutti i locali del Gruppo - e celebra l’arrivo dell’estate con “Summer Beauty”, una proposta food sorprendente che racconta l’eleganza degli ingredienti di qualità.

Obicà, dal nuovo locale milanese al progetto innovativo in Rinascente Milano Piazza Duomo

L’evoluzione di Obicà Mozzarella Bar - l’insegna di ristorazione portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita - è iniziata nel 2022 con un rebranding che ha rivoluzionato il suo aspetto agli occhi del pubblico, a partire dall’inaugurazione del nuovo locale milanese in Via Cusani 1, e continua ora con il progetto di rinnovamento della location aperta nel 2007 nella Food Hall al 7° Piano di Rinascente Milano Piazza Duomo, un polo di attrazione nel percorso in store, per i visitatori locali e internazionali. La ricerca e l’innovazione continua sono parte del DNA del marchio Rinascente e si esprimono anche attraverso scelte out-of-context. Una proposta diversa in ogni città in cui il Marchio è presente per offrire al visitatore una experience autentica, tra lusso e artigianalità, mai banale, che esalti le eccellenze del territorio.

Obicà Duomo - ph Filippo Rossi



Obicà Duomo, il restyling

Il risultato del restyling di Obicà Duomo è un’elegante location dalle forme essenziali e geometriche in linea con i nuovi ristoranti recentemente inaugurati a Torino e Cagliari e con le ristrutturazioni di Obicà Parlamento a Roma e Poland Street a Londra. Il tutto all’insegna di un interior minimalista che incarna appieno l’identità contemporanea e cosmopolita del Brand e che riflette ancor più nitidamente l’anima semplice e originale della cucina, in grado di valorizzare al meglio la qualità delle materie prime, senza paura di osare con abbinamenti sorprendenti.

“Dopo l’apertura delle nuove sedi del Gruppo a Torino e Cagliari, con il restyling di Obicà Duomo - dichiara Davide Di Lorenzo, CEO del Gruppo Obicà Mozzarella Bar - prosegue il progetto di evoluzione del brand, per un’esperienza gastronomica elegante all’insegna dell’eccellenza e della qualità. Il nuovo design, caratterizzato da forme essenziali, geometrie lineari e matericità assoluta, riflette anche un nuovo modo di comunicare esaltando la semplicità dei piatti più iconici della cucina italiana”.

Obicà Duomo - ph Filippo Rossi



Obicà: “Summer Beauty”, i piatti del nuovo menù estivo

Le novità per Obicà Duomo non finiscono qui. In contemporanea con tutti i ristoranti Obicà in Italia, il locale presenta infatti “Summer Beauty”, il nuovo menù estivo che racconta l’eleganza della qualità attraverso inaspettate sfumature di colori e sapori, per un tuffo nel cuore dell’estate, tra ingredienti d’eccellenza, inediti accostamenti e grandi classici del Gruppo.

Per iniziare, è possibile scegliere tra una selezione di Small Plates - come antipasto o in abbinamento alla Mozzarella di Bufala -, che include proposte come il “Polpo Grigliato con Burratina, Gazpacho Italiano e Crumble di Pane ai Capperi” o i “Friggitelli e Melone Scottati con Soncino, Menta e sale di Trapani”.

Obicà, i piatti del menù estivo "Summer Beauty" - Tonnarelli (ph Andrea Granatiero)



Per un pranzo fresco e colorato non può mancare la "Tartare di Pomodoro Biologico con Senape, Burrata, Tarallo Sbriciolato, Salsa al Basilico”. Tra le novità nel comparto Pizze, la “Pizza Culatta con Mozzarella di Bufala, Soncino, Crescenza, Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Mele Caramellate”.La proposta si completa con i Primi, tra cui spiccano i “Tonnarelli con Cozze, Crema di Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Crumble di Pane al Limone” e i “Tagliolini al Tartufo Nero Estivo”, le Insalate, disponibili anche in versione vegana, i Secondi, tra cui il “Summer Burger con Polpo Grigliato, Stracciatella, Zucchine in Pastella, Riduzione all'Aceto Balsamico, Patate Novelle con Prezzemolo”, per finire con i Dolci, tra cui la “Panna Cotta con Pesche Caramellate e Crumble alla Vaniglia”.

Obicà Mozzarella Bar, 25 ristoranti tra Italia ed estero

Obicà Mozzarella Bar è il Gruppo portavoce dell’autenticità e della genuinità dei migliori prodotti italiani nel mondo e conta, a oggi, 25 ristoranti tra Italia ed estero, dall’atmosfera cosmopolita e conviviale. Da Milano a Palermo, da New York a Tokyo, l’emblema del Brand è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. In dialetto napoletano Obicà significa “Eccolo qua!” ed è un’espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente, proprio come una Mozzarella, morbida, saporita, da gustare nelle sue infinite declinazioni. La filosofia alla base dell’insegna - fondata nel 2004 da Silvio Ursini e attualmente di proprietà della Famiglia Scudieri - intreccia l’anima italiana a uno spirito cosmopolita, in un mix di convivialità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di lusso accessibile a tutti.