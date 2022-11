Panettone, il migliore da mangiare per Natale. Scopri qual è per non sbagliare

Panettone, il migliore per Natale. Classifica

Qual è il panettone più buono? Una domanda sempre più insistente tra gli italiani, visto l’avvicinarsi del Natale. A oggi, le varietà nei supermercati sono innumerevoli. Per questo motivo nel 2021 Altroconsumo ha deciso di dare una mano ai consumatori nella scelta, decretando i migliori sul mercato e analizzando 12 differenti marche: Balocco, Bauli, Conad, Coop, Galup, Giovanni Cova & C., Loison, Maina, Motta, Paluani, Tre Marie e Vergani.

La nota società di consumatori lo scorso anno è ricorsa a differenti parametri per analizzare i panettoni: per la valutazione visiva si è guardato ad “attrattiva”, “crosta” e “aspetto interno – alveolatura”. La valutazione olfattiva, invece, si è basata su “fragranza/freschezza” degli ingredienti e del prodotto finale, “autenticità”, “data di scadenza”. Per quanto riguarda il tatto Altroconsumo ha guardato a “leggerezza” e “consistenza” – che deve essere morbida e non gommosa. Inoltre, sono stati presi in considerazione ulteriori parametri relativi soprattutto agli ingredienti, tra cui “etichette”, “peso”, “tuorlo d’uovo” – che deve essere almeno del 4% - “burro”, “frutta (uvetta e canditi), “lieviti e muffe”.

La classifica 2021 dei migliori panettoni al supermercato secondo Altroconsumo

Dall’incrocio dei parametri il primo posto, a parimerito con 71 punti, lo scorso è andato ai marchi Vergani e Maina. Dopodiché il panettone della Coop si è assestato al secondo posto. Segue Bauli – Il Panettone classico – 68, Galup – Panettone classico – 65, Motta – Il Panettone originale – 63, Tre Marie – Il panettone Milanese – 62, Giovanni Cova & C. Panettone classico – 62, Loison – Panettone classico – 59, Conad Panettone ricetta classica – 59, Balocco – Il Panettone – 59, Paluani – Panettone soffice ricetta classica – 59. Ora non ci resta che attendere la classifica del 2022.