Panettoni Natale 2023 e non solo: ecco la focaccia con crema di pistacchio

Panettoni Natale 2023 e non solo: dalla Focaccia all'olio di oliva extravergine alla Focaccia con crema di pistacchio

Per il Natale 2023 Pasticceria Tabiano, la storica pasticceria di Tabiano Terme, propone due novità che arricchiscono la storica linea di produzione: la Focaccia all’olio di oliva extra vergine e la Focaccia con crema di pistacchio.

La focaccia è il simbolo della Pasticceria di Tabiano, un lievitato che viene prodotto tutto l’anno (a forma di panettone per il Natale e di colomba per la Pasqua) e che si contraddistingue per il ridotto quantitativo di zuccheri e grassi e l’utilizzo esclusivo di lievito madre.

Quest’anno tra le diverse tipologie di focacce prodotte, la Focaccia con extravergine che, all’interno del morbido impasto realizzato con ingredienti in gran parte biologici, contiene olio extra vergine di oliva 100% italiano ed olive candite il cui gusto viene ulteriormente esaltato dalla presenza di scorze di limone bagnate nel limoncello.





La focaccia all’olio è inoltre un prodotto completamente privo di lattosio che ben si adatta alle esigente di soggetti allergici o intolleranti. (p. Euro 38.00 per Kg 1)

Un’altra novità introdotta da Pasticceria Tabiano è poi la Focaccia con crema di pistacchio, un dolce da forno realizzato con lievito madre al cui interno sono inseriti dei crunch al pistacchio e corredato da un vasetto di crema spalmabile al pistacchio che ne arricchisce il gusto. (p. Euro 41 per Kg 1).

La storia della Pasticceria Tabiano

Pasticceria Tabiano nasce a Tabiano Terme nel 1988 grazie alla passione ed all'impegno del maestro Claudio Gatti e di alcuni collaboratori.

A portare alla fama e al riconoscimento del grande pubblico Pasticceria Tabiano è stata la focaccia, divenuta prodotto di punta della pasticceria, che si rinnova di anno in anno con ingredienti peculiari come il farro candito al posto dei normali canditi, con l'olio evo al posto del burro fino ad arrivare alle ultime creazioni: la focaccia vegana, ai 10 zuccheri naturali e ai 10 cereali. Una costante e crescente attenzione è posta nella selezione e ricerca delle materie prime, prediligendo quelle biologiche o a km zero.

Tutti i prodotti di Pasticceria Tabiano sono preparati e confezionati in modo artigianale, nel rispetto delle tradizioni e della qualità. Oggi la lavorazione si è affinata tramite l'uso di macchinari moderni, ma i procedimenti e la qualità delle materie prime sono rimasti inalterati.

Dal 2004 Pasticceria Tabiano si distingue come produttore di Focacce e di Pandolce all'olio extravergine di oliva, prodotti che, pur mantenendo intatti la qualità ed il gusto dei prodotti tradizionali, fanno della leggerezza e della digeribilità i propri punti di forza. Di recente Pasticceria Tabiano si è concentrata anche sullo studio di nuovi dolci dedicati a personaggi illustri del territorio di Parma, Città Creativa UNESCO per la gastronomia in Italia, come la Focaccia della Duchessa, i dolci verdiani e quelli dedicati ai pellegrini che attraversavano la via francigena.