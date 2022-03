Paqua 2022, arriva la Colomba a 18 carati

Bonfissuto, colombe e uova per Pasqua 2022

Per la Pasqua 2022 Bonfissuto, la celebre desserteria siciliana, presenta due colombe artigianali dal gusto inconfondibile: la colomba 18 carati e la colomba tradizionale. La minuziosa e continua ricerca dei prodotti d’eccellenza del territorio siciliano, ha condotto anche quest’anno alla realizzazione di due dolci da forno che vedono come protagonisti il cioccolato di Modica da un lato e le arance candite di Sicilia dall’altro e che sono allo stesso tempo espressione dell’amore per la tradizione e per l’innovazione. L’eccellente qualità delle colombe pasquali artigianali è data certamente anche dalla soffice e fragrante consistenza della pasta realizzata con lievito madre ed ottenuta grazie ad una lenta lievitazione naturale.

Pasqua 2022, la colomba 18 carati

Questa colomba è un dolce da forno tradizionale e prestigioso, dall'impasto soffice a lievitazione naturale con una copertura di cioccolato fondente, pezzi di cioccolato di modica e foglie d’oro alimentare 18 carati. La confezione include un vasetto di crema di cioccolato di Modica ed uno spalmino che facilita la distribuzione della crema su ogni fetta (30,90 euro).

Pasqua 2022, Colomba tradizionale

La colomba tradizionale invece è un dolce da forno tradizionale dall'impasto morbido e leggero. La lievitazione avviene in maniera naturale con lievito madre e la copertura viene realizzata con glassa artigianale composta da farina di mandorle, farina di semola, farina di nocciole ed albume d’uovo. A impreziosire questo lievitato, granella di zucchero e mandorle intere di Sicilia in superficie ed una farcitura con arance di Sicilia candite (23,90 euro)

Pasqua 2022, uova di cioccolato al pistacchio e mandorla

Oltre alla selezione di colombe artigianali, Bonfissuto propone delle originali e ricercate uova di cioccolato in due differenti versioni: una al pistacchio e una alla mandorla.La prima è realizzata con cioccolato al pistacchio ed una copertura di pistacchi (31,90 euro), mentre la seconda il finissimo cioccolato al latte viene ricoperto con croccanti mandorle di Sicilia (29,90 euro).

Bonfissuto

La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico.Le loro ricette si traducono un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.

