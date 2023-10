Renato Bosco, il mago della pizza: "Ananas-prosciutto fu una bella sfida. La mia preferita..."

Renato Bosco il pizza-ricercatore torna su Sky

Imprenditore e pizza-ricercatore, numero uno in Italia nella guida 2023 di Gambero Rosso e stella della tv: Renato Bosco è tornato su Sky con la seconda edizione di 'Na pizza (dal 2 al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.15, su Sky e in streaming su NOW), un viaggio che esplora i segreti di uno dei piatti più amati nella cucina italiana. E che ne esplora i risvolti contemporanei.

Renato Bosco racconta i segreti della pizza su Sky. L'intervista

Com'è cambiata la cultura della pizza in Italia negli ultimi anni?

"Ritengo sicuramente sia migliorata. Oggi grazie ad un lavoro sapiente di studio e ricerca degli impasti si può consumare più del “una volta a settimana del dietologo”, spiega Renato Bosco ad Affaritaliani.it.

"Non è solo fruibile come fast o street food, ma è diventato un vero e proprio piatto ricercato anche dagli chef che integrano la loro proposta nei ristoranti creando dei piatti gourmet - sottolinea l'imprenditore veronese - E sicuramente la proposta si è ampliata e si è dato spazio a tutte le altre forme della pizza che, in chiave contemporanea, sono disponibili nei vari momenti della giornata in base a quello che si ricerca"

Siamo ancora il Paese leader della pizza nel mondo? Quali Paesi competono con noi nel 'primato della pizza'?

"Siamo leader sicuramente come riconoscimento da parte degli altri paesi nel senso che la parola Pizza si traduce con Italia. Certamente come consumo abbiamo Stati Uniti e Francia tra i Paesi più forti".

Se dovessi premiare la pizza dell'anno quale sceglieresti?

"Sinceramente le classifiche non mi piacciono per il rispetto che porto verso il lavoro di tutti. Non vado mai a mangiare per il gusto di criticare ma per il piacere di capire come lavorano e cosa preparano i colleghi. Ritengo che siamo uno diverso dall’altro e ciascuno abbia la propria caratteristica, che potrà piacere ad un pubblico piuttosto che ad un altro. Quindi la mia personale classifica non esiste. Quando vado in pizzeria mangio la mia preferita che rimane sempre la margherita".

Renato Bosco, viaggio alla scoperta della pizza contemporenea su Sky



E le 3 pizze "rivelazione", le più innovative a tuo parere quali sono?

"Idem come sopra, non ho classifiche".

I puristi non sopportano la pizza all'ananas. Quella che invece non è proprio nelle tue corde qual è?

"Nel 2017 ho presentato anche io sul palco di Identità Golose una pizza con l’ananas ed il prosciutto perché mi piaceva la sfida e l’ho poi tenuta in carta a Milano per i clienti stranieri. Quindi non disprezzo nessun ingrediente se ben calibrato e dosato..."

Ma...

"L’unica cosa che non mi piace è proprio l’esagerazione, nelle quantità e nell’impiego di troppi ingredienti. Allo stesso modo non mi è chiaro dire 90 ore di lievitazioni (a che pro se poi non otteniamo una pizza digeribile?) e/o la confusione di troppe cose negli impastamenti o nelle cotture".

Se dovessi scegliete un posto in Italia e uno all'estero per aprire una pizzeria dove punteresti e perché?

"Italia sicuramente Milano, mentre all’estero New York e Londra"

'Na Pizza, Renato Bosco torna su Sky Uno con un nuovo viaggio alla scoperta della pizza contemporanea

Piatto iconico e simbolo della gastronomia italiana: la pizza è senza dubbio tra le pietanze più apprezzate al mondo. Per esplorarne la varietà e scoprirne tutti i segreti, torna ‘Na Pizza, la trasmissione prodotta da Food Media Factory e dedicata al piatto simbolo del made in Italy, in cui l’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco ci accompagna tra i sapori della pizza contemporanea. Dopo il successo della prima edizione, sono ancora sei le nuove puntate, in onda in prima tv assoluta dal 2 al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.15, su Sky e in streaming su NOW.

Renato Bosco, la cui omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Verona) è in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, rivelerà tutti i segreti che hanno reso celebri le sue gustose creazioni e racconterà com’è cambiata in questi anni la cultura della pizza. Il celebre lievitato, infatti, resta ancora legato alle tradizioni regionali italiane e al contempo si rende protagonista di continue innovazioni in ambito tecnico e stilistico.

Ma non è finita. In ognuno dei sei appuntamenti di questo viaggio alla scoperta dell’impasto perfetto - in prima tv assoluta, dal 2 al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - Renato Bosco sarà affiancato da un ospite affermato, che con il suo talento ha contribuito alla diffusione della pizza gourmet italiana. In particolare, saranno due i maestri pizzaioli che mostreranno agli spettatori le loro preparazioni: Denis Lovatel, esperto della "pizza di Montagna", e Pier Daniele Seu, campione d'innovazione. Non a caso, saranno due anche le ricette protagoniste di ciascuna puntata, una proposta da Renato Bosco e l’altra realizzata a quattro mani con l’ospite.

Nelle sei nuove puntate di ‘Na Pizza, Renato Bosco racconterà l’evoluzione di una delle pietanze più rappresentative del nostro Paese, indagando le molteplici declinazioni della pizza, che sanno come soddisfare anche i palati più esigenti e i gusti internazionali.