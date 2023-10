Riso vercellese di Tenuta Margherita top mondiale, il segreto? Lavorazione a pietra di secondo grado

Riso, Tenuta Margherita nel vercellese il chicco fa storia e si proietta nel futuro

Il Paradiso del riso? Nelle campagne di Vercelli ecco Tenuta Margherita, che sta per festeggiare 120 anni (brindisi di compleanno previsto nel 2024): un sogno portato avanti da Davide Brusa e Chiara Dalmasso, anello di congiunzione tra una lavorazione meticolosa e sana del prodotto che affonda le sue radici in un passato di lavoro quotidiano duro e impegnativo, ma con vene romantiche (quello delle mondine e delle risaie - protagoniste anche di grandi film del cinema italiano, con ricordi in bianco e nero di Silvana Mangano nel capolavoro di fine anni '40 "Riso amaro"?) e si proietta nel futuro all'insegna della qualità prima di ogni altra cosa.

Il segreto? Una passione. prima ancora che lavorazione, di stampo e mentalità artigianale. Intanto il ciclo del riso lo si può defnire "totale": dalla semina in campo sino al confezionamento e alla vendita. Ma il punto di forza, che rende il chicco (dal colore naturalmente ambrato) nello 'splendore' di tutte le sue caratteristiche organolettiche e nella 'pienezza' delle sostanze nutritive sta nella lavorazione a pietra di secondo grado realizzata grazie alle macchine coniche “tipo Amburgo” Minghetti.

Una cura scrupolosa e amorevole del riso che fa la differenza quando finisce sulle tavole dei consumatori.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i segreti di Tenuta Margherita.

Tenuta Margherita: 1904, compleanno da (quasi) 120 anni

(Quasi) centovent’anni di riso italiano di qualità Era il 1904 quando la Tenuta Margherita di Desana , piccolo centro risicolo del Vercellese, iniziava la sua lunga attività: quindi l’attività festeggerà 120 anni nel 2024. Dopo la sua nascita e nel corso dei decenni del Novecento, l’azienda risicola si espande fino ad arrivare oggi a coltivare e lavorare il riso su oltre 320 ettari in proprietà.

Tenuta Margherita, il riso di Vercelli secondo Davide Brusa e Chiara Dalmasso

Alla guida di Riso Margherita da oltre vent’anni, Davide Brusa e Chiara Dalmasso lavorano il riso con la passione dei loro antenati e con l’audacia di chi sa analizzare passato e presente, per costruire il futuro. Chiara è cresciuta in risaia e alla guida dell’azienda agricola che continua a crescere grazie ad una visione più moderna e competitiva. Assieme a Davide, sono la mente commerciale dell’azienda: hanno ideato il Brand “Riso Margherita”, curano le relazioni con i clienti e gli importatori, il packaging, le fiere, accolgono i visitatori che vogliono conoscere meglio la realtà imprenditoriale.

Dopo anni di ricerca continua, Davide e Chiara hanno trovato un metodo di lavorazione del riso più consono per fare diventare il prodotto non un semplice riso, bensì un prodotto di eccellenza, straordinario quanto a tenuta di cottura, a resa nel piatto, a gusto e sapore. Non è un caso che, provato da moltissimi chef italiani e stranieri, il Riso Margherita venga definito “sempre affidabile ”.

Riso vercellese di Tenuta Margherita top mondiale, la filiera completa

La produzione Riso Margherita è prodotto a Tenuta Margherita, una realtà agricola e imprenditoriale che è una filiera completa: il prodotto è seguito e lavorato dalla semina in campo sino al confezionamento e alla vendita.

Riso Margherita ha scelto il metodo di lavorazione a pietra di secondo grado per mezzo delle macchine coniche “tipo Amburgo” Minghetti costruite nel primo Novecento, per mantenere il più possibile integro il tegumento del chicco così da preservarne tutte le proprietà organolettiche.





Questa lavorazione, attenta, scrupolosa e assolutamente rispettosa del prodotto, consente anche di mantenere naturalmente accorpata al chicco la gemma che con lavorazioni più intense andrebbe persa. La scelta in ultimo di selezionare i chicchi di riso con zero scarto fa si che venga esaltato il gusto e la consistenza al palato. Questo tipo di lavorazione assieme al tipo di riso coltivato e lavorato da Tenuta Margherita ha un bel colore ambrato e un chicco di regolare grandezza e soprattutto poroso al punto giusto per trattenere il più possibile il condimento. La lavorazione a pietra di secondo grado, di Tenuta Margherita, agisce poi su due leve fondamentali: la lentezza e la delicatezza. Due azioni che in realtà i titolari, gl i imprenditori Davide e Chiara, hanno cercato di sviluppare negli anni, che vogliono e sanno applicare a ogni passaggio della filiera ,per loro, garanzia di qualità.

Tenuta Margherita, metodo di lavorazione a pietra di secondo grado per il riso

Si tratta di un antico metodo di lavorazione, applicato al riso appena uscito dai silos che, dopo alcuni passaggi destinati a pulirlo dagli strati più esterni, compie solo due passaggi nelle sbiancatrici. Il chicco viene lavorato delicatamente e lentamente, mantenendo così un bel colore ambrato perché non ha subito una lavorazione profonda e invasiva e soprattutto non perde la gemma, parte più nobile del chicco perché ricca di sostanze nutritive naturalmente accorpata

Riso Margherita in numeri



- 2000 t. di riso/anno prodotto

- Essicazione del prodotto lenta e graduale

- Stoccaggio in silos dai 2 a 12 mesi

- Lavorazione in riseria al max di 18 t. alla volta

- 20 passaggi in riseria

e 2 passaggi in sbiancatrice coniche “tipo Amburgo2 Minghetti Riso Margherita e il mercato

Presenti sul mercato italiano da oltre vent'anni, Riso Margherita ha fatto della ricerca della qualità, tecnologica e innovazione i capisaldi di una realtà in continua evoluzione per rispondere alle esigenze del mercato, grazie all’esperienza profonda e la conoscenza del prodotto-riso. Esigenze concrete che nascono dalla continua attenzione all’evoluzione tecniche e di gusto e all’evoluzione della domanda di addetti ai lavori e consumatori. Riso Margherita ha saputo anticipare molte richieste del mercato ideando prodotti altamente personalizzabili e taylor made che uniscono design, elevate prestazioni e packaging vincente come la Linea FOOD SERVICE pensata principalmente per il settore HO.RE.CA e destinata ai migliori chef italiani e di molti Paesi nel mondo, linea che si serve di un pac kaging in atmosfera protettiva in grado di sopportare anche lunghe spedizioni e stoccaggi prolungati.

Tenuta Margherita, Davide e Chiara Brusa



I leit motiv di Riso Margherita

- “non lasciarsi guidare soltanto dalle logiche del mercato e del business, ma conservare una visione capace di guardare al contesto sociale culturale di fornitori e clienti”

- “la nostra definizione di sostenibilità: non significa soltanto “produrre in modo salubre” e con un’attenzione alla dimensione naturale ma anche produrre in maniera corretta e coerente. Il prodotto non può prescindere dal resto del sistema produttivo e degli elementi che lo compongono, per questo siamo sempre stati orientati a ragionare non in termini di vendita del singolo prodotto, piuttosto di quella di un prodotto che rappresenta la conclusione di un ’intera filiera che fa sistema e che ci rappresenta in modo globale”

- “Grazie all’applicazione della migliore tecnologia ai metodi di lavorazione artigianali e rispettosi della nostra più antica tradizione, infatti, oggi siamo in grado di produrre e proporr e una qualità di prodotto prima impensabile ” - Pink Power “abbiamo molte donne in azienda, perché le donne infatti dimostrano spesso una capacità organizzativa e una resistenza al sacrificio molto alta che sono insite nella loro natura e che non esitano ad a pplicare anche alle dinamiche lavorative. Non erano forse le donne a mandare avanti le cascine di un tempo e a governare con sapienza e attenzione l’economia di famiglia? Anche in questo, non abbiamo fatto altro che richiamarci alla tradizione





Tenuta Margherita, la gamma dei prodotti di riso

Riso Carnaroli

Il prodotto d’eccellenza della tenuta Margherita, unico nel suo genere, dai chicchi integri e sodi di grandi dimensioni è adatto alla preparazione di risotti gourmet e insalate.

Riso Carnaroli integrale

Ricco di fibra, dal bel colore bruno perché ottenuto solo con l’esportazione della buccia esterna, è un riso ricco di fibra, vitamine e sali minerali. Dopo la bollitura, è indicato per la preparazione di zuppe, contorni e insalate. Riso Arborio Riso autoctono, il chicco perlato di grandi dimensioni aumenta di volume durante la cottura rendendo questa varietà ideale per risotti ben mantecati.

Riso Baldo

Varietà recente dai chicchi cristallini e consistenti con grande capacità di assorbimento. E’ un riso molto versatile, adatto alla preparazione di risotti cremosi, conditi e al forno.

Risi speciali

Petalo nero Riso integrale dal chicco di media grandezza e dal naturale colore nero, è molto nutriente e aromatico, ricco di fibra e sali minerali. E’ ideale per la preparazione di insalate e risotti o come accompagnamento di verdure, pesce e crostacei.