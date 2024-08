Conad, salame strolghino richiamato: contaminato da Listeria

Richiamato un lotto di salame strolghino pelato sottovuoto del marchio Sapori & Dintorni di Conad per valori elevati di Listeria monocytogenes

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame strolghino pelato sottovuoto del marchio Sapori & Dintorni di Conad. Il motivo del provvimento è da imputare alla presenza di una quantità superiore a 10 u.f.c./g (unità formanti colonia per grammo) di Listeria monocytogenes. Il prodotto rappresenta quindi un rischio per la salute e viene venduto in pezzi da 200 grammi con il numero di lotto PF2418501 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/10/2024. Lo scrive il Fatto Alimentare.





L’azienda Cav. Umberto Boschi Spa ha prodotto il salame strolghino richiamato per Conad Società Cooperativa nello stabilimento in via Aldo Moro 3/A, a Felino, in provincia di Parma (marchio di identificazione CE IT 1150 L). Il produttore consiglia di non consumare il salame e di restituirlo nel punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.