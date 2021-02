San Valentino, i 5 consigli de Il Moro per una cena perfetta

L'amore è una cosa sacra per una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana: con il ristorante Il Moro di Monza (Via Gian Francesco Parravicini 44) si declina anche con le box per San Valentino Platinum e Gold (rispettivamente a 75 e 46 euro a persona).

Box San Valentino Platinum (con abbinamento vini consigliati, prezzo a parte)

Finger per giocare insieme: l’ostrica e la mandorla di Raffadali; polpo, patata e nocellara del Belice; il gambero nudo e lo spinacio; l’uovo di Parisi e le perle di tartufo; l’astice, il pomodoro e la cipolla

La zuppa condivisa e gli spaghettoni Felicetti

Trancio di pescato, carciofo e menta

I dolci giochi

I fratelli Butticè vi danno 5 consigli per sorprenderla il giorno di San Valentino:

Quest'anno la cena di San Valentino si farà, per forza, a casa. Cercate di organizzare qualcosa che la/lo stimoli creando, dall'antipasto al dolce, un gioco, sfruttando ingredienti rari, sconosciuti, forme inusuali, colori e abbinamenti poco usati.

Il gioco: aprire le box, sistemare il piatto, decidere che passaggi intraprendere, magari cucinare insieme: iniziativa e godimento si fondono se a preparare il piatto siete in due. L’alimento raro, prezioso, arricchirà la cena di San Valentino: quello che non è quotidiano stimola sempre il desiderio e la voglia, mangiarlo, ovvero godersi e darsi al piacere è sicuramente un buon inizio per una cena romantica. Usare i colori: usate i toni forti e caldi , associati al sole e al fuoco, elementi sempre presenti nella passione amorosa, ma anche il nero, che ammicca al mistero, qualcosa da scoprire, infine il bianco, indice di apertura e luce. Ogni colore e le sue cromaticità sono fondamentali per stimolare, intrigare il pensiero amoroso e passionale.

La proprietà: esistono degli alimenti che sono istamino-liberatori, che rendono quindi, un po' più disinibiti: frutta come fragola, banana, ananas, papaya; cioccolato, ma anche formaggi erborinati, pesce fresco e molluschi

La Bottega de Il Moro

La logica è quella di proporre un servizio delivery e take away dei piatti già disposti nella logica fine dining de Il Moro oltre a creare una vetrina stabile per tutti i produttori siciliani e lombardi che rispettano la filosofia dell'artigianalità e della filiera corta che contraddistingue il ristorante, a un passo dal ristorante, nella vetrina contigua.

Un vero delivery di lusso, con i guanti bianchi: la consegna viene fatta direttamente dalla famiglia del Moro in modo da eliminare qualsiasi problema di contaminazione e con un servizio elegante per tutta la città di Monza, camerieri in giacca e cravatta o ragazzi con la divisa da chef a secondo del ruolo che possano spiegare al momento come rigenerare i piatti e la selezione delle materie prime.

La “colazione di lavoro” vede anche quattro piatti unici a rotazione con un carboidrato di mare, un piatto di carne, uno vegetariano e un piatto di sole proteine di mare a un prezzo estremamente vantaggioso: 9,50 euro con consegna o 8 euro al ritiro.

Se è direttamente il cliente che effettua il ritiro ha uno sconto del 25% percento sulla totalità dei piatti che sono in carta e riproducibili per il delivery anche nel ristorante. Sono in vendita in bottega anche le oltre 350 etichette della cantina de Il Moro.

Si possono prenotare i piatti attraverso l'App dedicata per IOS (https://apps.apple.com/us/app/il-moro-ristorante/id1511290027?mt=8 ) o Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rubik.citypizza.CityPizza.ilmoro&gl=IT ) o chiamando al 039.32.78.99 , inviando una mail a info@ilmororistorante.it o su WhatsApp al 366.20.75.952 .