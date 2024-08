Spinaci freschi, richiamati due lotti per sospetta presenza di mandragora

Spinaci ritirati dal mercato per presenza di mandragora

Il Ministero della Salute ha annunciato un richiamo precauzionale per due lotti di spinaci freschi venduti con i marchi Ambruosi & Viscardi e Selezione Qualità. Il richiamo è stato effettuato a causa della presunta presenza di Madragora officinarum L., una pianta contenente alcaloidi tropanici che possono avere effetti anticolinergici, allucinogeni e ipnotici sull'organismo umano.

I prodotti coinvolti sono:

Spinaci Ambruosi & Viscardi in buste da 350 grammi, con il numero di lotto L 206 LINEA 1 e data di scadenza 31/07/2024;

in buste da 350 grammi, con il numero di lotto L 206 LINEA 1 e data di scadenza 31/07/2024; Spinaci Selezione Qualità in buste da 500 grammi, con il numero di lotto L 203 LINEA 1 e data di scadenza 29/07/2024 (data già scaduta al momento della pubblicazione del richiamo).





Entrambi i marchi di spinaci sono prodotti dall’Azienda Agricola Ambruosi & Viscardi, situata in via Gabbie 345, Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Per precauzione, l’azienda raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i marchi sopra indicati. I consumatori che possiedono questi spinaci possono restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.